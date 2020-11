Hermès braucht Krokodilhaut – und will Tiere züchten

Ein Salzwasser-Krokodil in Australien. Die Luxusmarke Hermès will 50.000 Tiere züchten, um sie zu Taschen zu verarbeiten.

Sydney. Die französische Luxusmarke Hermès benötigt Krokodilhaut für Handtaschen – und will dafür Zehntausende Tiere in Australien züchten lassen.

Die französische Luxusmarke Hermès ist für ihre edlen Artikel weltberühmt: Hüte, Tücher, Gürtel – und natürlich Taschen. Eine der berühmten Hermès-Handtaschen ist so hochpreisig, dass sie als unbezahlbar gilt – aber genau deshalb bei Prominenten extrem begehrt ist: Für manche Krokotasche müssen Kunden mehr als als 10.000 Euro hinblättern. So gefürchtet die Krokodile in der Wildnis des tropischen Nordens Australiens auch bei der normalen Bevölkerung sind, so begehrt ist ihr Leder bei der High Society.