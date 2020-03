Herreden erlebt erstmals einen Anti-Karneval

Die etwas andere Karnevalsveranstaltung fand am Wochenende im Gasthaus „Zur Linde“ in Herreden statt. Nach 16 Jahren im Karneval waren die Organisatoren genervt davon, dass überall immer wieder das Gleiche stattfindet. Es sei überall dasselbe.

Anfang des Jahres kam die Idee auf, ursprünglich nur ein You-Tube-Video zu drehen. Nach einem ersten Treffen zwischen den befreundeten Bands Karafka und Bartlos wurde dann aber der Entschluss gefasst, daraus ein Live-Event zu machen.

Aus dieser Idee entstand der Anti-Karneval. „Alles unlustig, unvorbereitet und stümperhaft“, erklärt Toni, der Sänger der Band Karafka, augenzwinkernd. Was folgen sollte, war eine brillante satirische Inszenierung auf hohem humoristischen Niveau, wobei ein ganz neues Format geschaffen wurde.

„Die meisten Karnevalvereine bereiten sich über ein Jahr vor. Wir hatten nur fünf Wochen dafür“, schildert Michael Pendzialek, Sänger der Band Bartlos. Vom Ergebnis ist er begeistert: „Tausendmal besser, als ich es mir vorgestellt habe. Ich kann es gar nicht in Worte fassen.“ Nächstes Jahr soll es eine weitere Auflage geben – dann im größeren Rahmen im Nordhäuser Jugendclubhaus. In welcher Form? Das ist noch nicht klar. „Wir haben viele Ideen, die wir gern umsetzen wollen.“

Unter dem Titel FKK (FreundesKreisKarneval) fing das knapp 100-minütige Programm an. Dabei fand man unter den 100 Gästen kein einziges Kostüm. Einige Gäste trugen Verbotsschilder mit Jecken-Mützen um den Hals. Die Tische waren frühlingshaft, weihnachtlich oder halloweenmäßig dekoriert. Karafka, Bartlos und Freunde eröffneten den Abend mit einem Dreier- statt Elferrat. Olaf Schulze brillierte in einer ganz neuen Form – als Sitzungspräsident. Thematisch standen die große Politik, das Corona-Virus und der FSV Wacker 90 Nordhausen auf seinem Büttenzettel. Aus Gründen der Genderproblematik wurde auf das Prinzenpaar verzichtet. Das klassische Helau wurde durch den Schlachtruf „Dreifache FKK für Lau“ ersetzt. Und der Sitzungspräsident hing sich die Orden einfach selber um. Die Schirmherrschaft von der 1. Nordhäuser Marktgarage übernahm Torsten Pietsch. Der Schirm sollte später am Abend in selbst gedrehten Werbevideos noch einen der Höhepunkte bieten. Eine Woche lang wurden humoristische, selbst ausgedachte Werbevideos produziert, in denen Pietsch als Wettermoderator diese Schirme verkauft.

Weitere Höhepunkte folgten. So wurde das Funkenmariechen aus der Mülltonne geholt. Und mit zahlreichen musikalischen Auftritten wurde der gelungene Abend abgerundet.