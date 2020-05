Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Herrlicher Blick in die wunderschöne Landschaft bei Obersachswerfen

Es sind auch die vielen Kleinigkeiten, über die sich der ehrenamtliche Bürgermeister der Gemeinde Hohenstein freuen kann. So informierte sich Andreas Gerbothe (CDU) in Obersachswerfen über die weitere Aufwertung des Karstwanderweges. Konkret ging es um den Abschnitt zwischen der Wartkirche und Obersachswerfen. Hier wurde in unmittelbarer Nähe zum Sachsengraben eine Waldschänke errichtet, was natürlich Kreiswegewart Andreas Heise besonders freut.

„Wurden mit Unterstützung der Thüringer Tourismus-Gesellschaft und des Thüringen-Forstes im vergangenen Jahr unter anderem 100 Betonstufen im Bereich der Heimkehle errichtet, so werden in diesem Jahr im westlichen Teil des Landkreises Nordhausen drei solcher Waldschänken durch den Naturpark Südharz gebaut und von den Forstleuten aufgestellt”, berichtet Heise.

Freude herrscht auch beim Obersachswerfer Ortsteilbürgermeister Uwe Kleemann (parteilos). „Neben der Schänke am Katzenschwanz wird es auch an den Sattelköpfen und an der Wartkirche eine solche Verweilmöglichkeit geben. Gerade hier am Katzenschwanz hat man bei einer Rast einen herrlichen Blick in unsere doch so wunderschöne Landschaft”, schwärmt Kleemann.

Doch entlang des Karstwanderweges gibt es im westlichen Teil des Landkreises Nordhausen nicht nur Positives zu berichten. In den vergangenen Jahren hat sich die giftige Herkulesstaude zwischen Woffleben und Mackenrode breitgemacht. Sowohl Andreas Gerbothe als auch Uwe Kleemann und Andreas Heise hoffen, dass in diesem Jahr die entsprechenden Eigenanteile für ein Projekt zur Bekämpfung dieser Pflanze aufgebracht werden können. Schließlich geht es um die Aufwertung der Natur direkt vor der Haustür der Einwohner. Die bemerken seit einigen Wochen, dass immer mehr Wanderer und Radfahrer das zu schätzen wissen.