Hesserodes Fußgängerampel bald wieder in Gang

Gute Nachrichten für die Fußgänger seines Ortes hatte jetzt Hesserodes Bürgermeister Michael Kramer (CDU). Demnach sind die ampellosen Tage in der dicht befahrenen Nüxeier Straße gezählt. „Nachdem sämtliche Versuche, die seit Monaten defekte Fußgängerampel dauerhaft in Gang zu bringen, gescheitert sind, wurde nun der Auftrag für das Wechseln des defekten Steuergerätes vom Bauamt der Stadt Nordhausen ausgelöst“, informiert Kramer. Die Gesamtkosten belaufen sich auf mehr als „unfassbare 10.000 Euro“, wundert sich der Bürgermeister über die horrende Summe. Weil die Lieferzeit für das Steuergerät rund sechs Wochen dauere, müsse er die Hesseröder dennoch um etwas Geduld bitten. „Ende September sollte die Ampel wieder tadellos funktionieren“, stellt er in Aussicht.