In einer Wohnung in Solingen wurden fünf tote Kinder im Alter von eineinhalb, zwei und drei Jahren sowie zwei sechs und acht Jahren gefunden. Die Mutter wird verdächtigt, ihre Kinder umgebracht zu haben. Ein 11-jähriger Sohn habe überlebt.

Solingen „Heute ist der Tag, an dem wir sehr, sehr traurig sind“

Es war „totenstill“ an diesem Morgen, sagt Nina von gegenüber; man habe überhaupt nichts gehört, sagt die Frau von nebenan. „Wieso haben wir nichts mitbekommen?“ Das ist die Frage, die in Solingens Hasselstraße alle stellen an diesem grauen Nachmittag, und die Nachbarn meinen nicht die Geräusche.