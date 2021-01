“Hilf mir, ich bekomme keine Luft mehr!” - Eine Königseerin bangt um ihren an Corona erkrankten Mann

Bettina Meier* ist 66 Jahre alt und kommt aus Königsee. Dort wohnt sie mit ihrem Mann Rolf* (72). Und ihr Leben wäre unter normalen Umständen reine Privatsache geblieben. Doch was ist schon normal in diesen Tagen…

Als sie, die einst Kinderkrankenschwester gelernt, aber Jahrzehnte in der Verwaltung gearbeitet hat, auf die Idee kam, in einem regionalen Pflegedienst etwas gegen die Langeweile im Ruhestand zu machen und dort ab und an auszuhelfen, konnte sie nicht ahnen, welche Folgen dies haben würde.

Am 18. Dezember kam die erste Nachricht bei einem Corona-Schnelltest, dass sie positiv ist. Inzwischen hat sie die Krankheit mit leichten Symptomen hinter sich gebracht, sogar ihre angeordnete Quarantäne ist seit einigen Tagen abgelaufen. Doch Rolf war es, der sie mit dem Auto zur Arbeit gefahren hat...

„Irgendwie war es also logisch, dass nicht nur ich mich angesteckt hatte, sondern ich wohl auch meinen Mann“, sagt sie heute. Und nicht nur ihrer Stimme sind die Selbstvorwürfe anzumerken, die sie sich deswegen macht. Denn auch wenn man sie braucht, wird sie nicht mehr beim Pflegedienst arbeiten, auch wenn man sie dringlichst brauchen könnte.

Am 23. Dezember stand fest: Beide haben sich infiziert. Zu Weihnachten kehrte damit nicht Feststimmung bei den Meiers ein, sondern die Sorgen.

"Er hat sehr schnell typische Symptome entwickelt, bekam trockenen Husten und zunehmend schwerer Luft. Stunden später war ans Treppensteigen nicht mehr zu denken. Ich habe eine Matratze aus dem Keller geholt und versucht, ihn dort im Wohnzimmer zu versorgen„, schildert sie den Beginn der dramatischen Stunden und Tage. So verging eines der furchtbarsten Weihnachtsfeste für die beiden, bis Rolf sich durchsetzte und doch nach oben wollte, um sich zu waschen. „Er ging schon recht unsicher“, erinnert sich Bettina. Und daran, wie er abrutschte und ihr fast die ganze Treppe entgegen stürzte. Eine Platzwunde am Kopf und der schlechte Zustand, da entschied ich mich, Hilfe zu rufen. Sie kam und ihr Mann nach Saalfeld ins Krankenhaus

Tags darauf erfuhr sie, Rolf hatte außer der Wunde auch eine Lungenentzündung entwickelt, die man beim Röntgen entdeckt hatte. Umso überraschte war sie, als sie am 29. Dezember erfuhr, dass man ihren Mann wieder entlassen würde. Mit der Hilfe eines Krankenpflegers kam er aufrecht, aber erneut schwankend nach Haus und lag alsbald wieder im Wohnzimmer flach.

„Hilf mir, ich bekomme keine Luft!“, diesen Satz wird Bettina nie wieder vergessen, denn sie tat alles und fühlte sich doch allein gelassen.

„Schon die Corona-Diagnose und die Lungenentzündung wurden bezweifelt, als ich mich am 30. Dezember um 5 Uhr morgen wieder um Hilfe bemühte“, schildert sie. Irgendwann kamen Sanitäter und maßen die Blutsauerstoffkonzentration. Die eintreffende Notärztin kam nicht ins Haus, ließ sich aber den Wert nennen. Als sie von 88 Prozent hörte, soll die Einschätzung getroffen worden sein, die aus Bettinas Sicht verhängnisvoll war: „Warum sollen wir Ihren Mann mit diesen Werten mitnehmen, wenn wir ihn sowieso tags darauf wieder heimschicken?“

Man sprach’s und ließ sie mit ihrem kranken Mann und ihren Sorgen allein. Stunden später und viele immer schwerere Atemzüge ihres Mannes im Ohr, rief sie erneut um medizinische Hilfe. Nun lag die Sauerstoffsättigung bei 51 Prozent. Diesmal zögerte ein lokaler Allgemeinmediziner nicht und bestellte sofort einen Transport in die Corona-Station nach Rudolstadt. „Dort ist er in guten Händen!“ auch diesen Satz hat Bettina seitdem nicht vergessen.

Seitdem bringt sie die Sorge um ihren Mann um jede Ruhe. Und die Gedanken drehen sich im Kreis: Hätte man ihren Mann nie aus Saalfeld nach zwei Tagen heimschicken dürfen? Hätten die Mediziner die drohende Verschlimmerung der Lage in der Nacht ahnen müssen? Hätte sie mit der Pflegeaushilfe nie beginnen dürfen?

Derweil kämpft ihr Mann auf der Pandemiestation - bekommt Sauerstoff, ist verwirrt und es will einfach nicht besser werden. Unterbrochen wird ihre Sorge, wenn ihr dann Berichte von Menschen zu Ohren kommen, die achselzuckend die Ansicht vertreten, dass das alles schon nicht so schlimm sei.

Dann möchte sie die Ignoranten mit der Nase auf die Lage ihres Mannes stoßen. Wenn nicht mehr...

(*Namen geändert)