Hilferufe kurz vor Mitternacht

Wegen eines vermeintlichen Raubüberfalls waren Polizei und Rettungskräfte am Mittwoch gegen Mitternacht in der Greußener Paul-Lührmann-Straße im Einsatz. Alarmiert worden waren sie von Anwohnern, die dort Hilfeschreie vernommen und im Gebüsch hinter ihrem Wohnblock eine 80 Jahre alte Frau entdeckt hatten, die da verletzt lag. So schildert Fränze Töpfer, Sprecherin der Polizeidirektion Nordthüringen, die Situation, wie sie die Polizisten vorfanden. Die bereits vom Rettungsdienst versorgte Seniorin habe den Polizisten aufgeregt berichtet, sie sei in ihrer Wohnung überfallen worden.

Während die Frau ins Krankenhaus nach Erfurt gefahren und dort behandelt wurde, untersuchten die Polizisten deren Wohnung. Dort habe es keine Hinweise auf eine Straftat gegeben, so Töpfer. Geld und Wertgegenstände waren unangetastet, nichts eilig durchsucht. Auch die medizinische Untersuchung des angeblichen Überfallopfers ergab keine Spuren, die auf äußere Gewalt schließen ließen. Die Verletzung der Frau und der Zustand der Wohnung legten die Vermutung nahe, die ältere Dame sei in ihrem Schlafzimmer gestürzt. Danach muss sie sich offenbar nach draußen geschleppt haben und nach wenigen Schritten zusammengebrochen sein. Den Überfall könne sie sich unter Schock durch den Unfall eingebildet haben, mutmaßt die Polizeisprecherin. Die Seniorin habe im Laufe der Vernehmung auch voneinander abweichende Schilderungen abgegeben.