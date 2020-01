Hilfsorganisationen kämpfen um Pokale

Fußball am laufenden Band verspricht der KLS-Torsysteme-Cup für Hilfsorganisationen, dessen 6. Auflage am Samstag, dem 1. Februar, in der Unstruthalle in Sömmerda über die Bühne geht. Es handelt sich um ein Gemeinschaftsprojekt des Feuerwehrvereins Sömmerda und des Vereins Run4Kids Sömmerda.

Wie Daniel Voigt vom Feuerwehrverein informiert, haben sich insgesamt 18 Mannschaften angemeldet. Damit werden zwölf Erwachsenenteams und sechs Kindermannschaften an den Start gehen. Wie er sagt, gibt es viele Neulinge unter den Teams. So geht die Feuerwehr aus Frömmstedt das erste Mal an den Start. Ebenfalls eine Premiere ist die Teilnahme für die Jugendfeuerwehr aus Rastenberg. Auch Teams der Jugendfeuerwehr aus Schleusingen und Arnstadt treten das erste Mal an. „Die Kontakte entstanden über den Benefizlauf“, freut sich Voigt über die gewachsenen Beziehungen.

Dass der Wettkampf spannend wird, steht für ihn außer Frage. So hatte die Mannschaft der Feuerwehr Heringen/Helme aus dem Landkreis Nordhausen im vergangenen Jahr mit ihrem Sieg die Favoriten - die Polizeiinspektion Sömmerda und die Berufsfeuerwehr Erfurt - aufhorchen lassen. Gespannt ist er auch, ob der Wanderpokal des Bürgermeisters in feste Hände kommt. „Den Pokal erhält der, der dreimal den Sieg nach Hause fährt. Der Polizeiinspektion Sömmerda ist das bislang zweimal gelungen“, erklärt Voigt. Sömmerdas Bürgermeister Ralf Hauboldt wird das Turnier am Samstag um 8.30 Uhr eröffnen. Als weiteren Höhepunkt hat sich gegen 13 Uhr der Sömmerdaer Tanzsportverein angekündigt, dessen Mitglieder ebenfalls für Stimmung sorgen wollen. Zur Siegerehrung wird der Erste Beigeordnete Christian Karl erwartet.

Dankbar ist Daniel Voigt über die breite Unterstützung. So sorgt der DRK-Katastrophenzug für das Mittagessen der Spieler. Unternehmerin Stephanie Barth sponsert erneut den Fair-Play-Pokal. Helmut Schulz, Geschäftsführer der KLS Torsysteme GmbH, kommt für sämtliche andere Kosten auf.

Die Start- und Eintrittsgelder des Turniers werden in diesem Jahr der Freiwilligen Feuerwehr Sömmerda zugute kommen. Laut Voigt fließen sie in ein Technisches-Hilfsleistungs-Seminar der Fachrichtung Lkw. Eine solche Schulung finde in Sömmerda nur alle zwei/drei Jahre statt. Die Kosten seien enorm und könnten nicht allein von der Stadt getragen werden.

Dennoch wollen die Initiatoren auch in diesem Jahr das Kinderhospiz Mitteldeutschland unterstützen. Spezielle Spendenboxen werden aufgestellt. Zuschauer sind zu dem Turnier willkommen. Für eine Stärkung sorgen die Mitglieder des Feuerwehrvereins und des Vereins Run4Kids Sömmerda.