Berlin. Eine weiße Kugel erscheint plötzlich am Nachthimmel. Zahlreiche Nutzer posten Videos in den sozialen Netzwerken. Das steckt dahinter.

Ein mysteriöses Leuchten am Nachthimmel hat im Norden Italiens für Furore gesorgt. Eine kleine weiße Kugel erscheint plötzlich in der Dunkelheit und wird immer größer. Innerhalb weniger Sekunden ist sie wieder verschwunden, wie Videos in den sozialen Netzwerken zeigen. Auf den ersten Blick erinnert die Kugel an einen Mond. Auf X (ehemals Twitter), Facebook und Co. spekulierten die Menschen, worum es sich dabei handelt. „Geheimnisvolles helles Licht erscheint über dem Himmel in Monteromano, Italien“, postet etwa ein Nutzer unter einem Video.

Mysteriöses Leuchten am Nachthimmel von Italien: Das ist die Erklärung dafür

Laut dem italienischen Nachrichtenportal today.it kursierten zunächst auch einige Verschwörungstheorien, die eine Erklärung für das Phänomen vom Samstagabend (18. November) zu liefern versuchten. Die Erklärung für das Spektakel kam dann aus Frankreich. Laut dem französischen Militärminister Sébastien Lecornu habe es sich dabei um einen Raketentest an der Atlantikküste gehandelt, wie er auf X schreibt. „Diese Entwicklung bestätigt die Glaubwürdigkeit unserer nuklearen Abschreckung und demonstriert die Exzellenz unseres Filière-Lanceurs“, so Sébastien Lecornu via X.

In einer Pressemitteilung des französischen Verteidigungsministeriums heißt es dazu, dass die Rakete während der gesamten Flugphase überwacht worden sei. Demnach wurde die Rakete ohne Atomsprengkopf getestet. „Die Fallout-Zone liegt mehrere hundert Kilometer entfernt im Nordatlantik“, heißt es weiter in der Mitteilung. Weiter drückte Sébastien Lecornu seine große Zufriedenheit über den Erfolg aus.

