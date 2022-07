Die Rekordhitze in Europa hat dramatische Folgen: In Großbritannien gilt erstmals die höchste Warnstufe bei Temperaturen um die 40 Grad. In Spanien und Frankreich wüten verheerende Brände. Inzwischen erreichte die Hitzewelle auch Deutschland.

Hitzewellen wie die, die gerade Europa heimsucht, gehören fortan zum normalen europäischen Klima, sagt die WMO. Das Hitze-Newsblog.

Viele Länder Europas haben mit Extremtemperaturen zu kämpfen

In Großbritannien wurden am Dienstag neue Rekordtemperaturen gemessen

Wegen Bränden in London wird dort die Großschadenslage ausgerufen

In Südeuropa starben mehrere Menschen bei Bränden oder durch Hitzeschläge

EU-Klimadienst warnt vor hoher Ozonbelastung durch Hitzewelle

Berlin. Weite Teile Europas ächzen oder extremer Hitze: Erstmals in der Geschichte Großbritanniens haben die Temperaturen die Grenze von 40 Grad überschritten. Nach Angaben der Wetterbehörde wurden am Dienstag am Londoner Flughafen Heathrow 40,2 Grad gemessen.

Das Vereinigte Königreich sieht sich seit Montag einer nie dagewesenen Hitzewelle ausgesetzt. Neben England haben vor allem Länder in West- und Südeuropa in diesem Sommer mit dem Wetter zu kämpfen. In Frankreich sollen es im Osten des Landes bis zu 40 Grad heiß werden. In Portugal und Spanien starben mehrere Menschen bei Bränden oder durch einen Hitzeschlag.

News zur Hitze in Europa von Dienstag, 19. Juli: WMO: Hitzewellen wie diese nun Teil des Klimas in Europa

21.23 Uhr: Hitzewellen wie die, die gerade Europa heimsucht, gehören fortan in den Sommermonaten zum normalen europäischen Klima - davon ist die Weltwetterorganisation (WMO) in Genf überzeugt. "Solche Episoden werden immer häufiger, und der negative Trend wird noch bis mindestens 2060 anhalten, unabhängig von dem Erfolg unserer Klimaschutzbemühungen", sagte WMO-Generalsekretär Petteri Taalas am Dienstag. Es könne in Europa auch noch heißer werden. Aktuell rechnete die WMO mit einer Rückkehr zu für die Jahreszeit normaleren Temperaturen womöglich erst Mitte nächster Woche.

Regierungen müssten viel mehr für den Klimaschutz tun, sagte Taalas. "Ich hoffe, diese Ereignisse sind ein Weckruf für Regierungen, und dass sie in demokratischen Ländern Folgen bei den nächsten Wahlen haben." Die Klimaschutzbemühungen reichten bei Weitem nicht aus, um die Erwärmung auf möglichst 1,5 Grad zu begrenzen, wie die Länder es 2015 im Klimaabkommen von Paris beschlossen hatten, sagte Taalas: „Im Moment bewegen wir uns auf etwa 2,5 Grad Erwärmung zu.“

Lesen Sie auch: Waldbrände und Hitze: Was das Löschen so schwierig macht

London ruft Großschadenslage aus

18.29 Uhr: In London hatte die Feuerwehr mit etlichen heftigen Bränden zu kämpfen und rief eine Großschadenslage aus. Die Einsatzkräfte sprachen von "ungekannten Herausforderungen". Es seien laut Feuerwehr Dutzende Fahrzeuge zu zahlreichen Bränden geschickt worden, allein 30 zu einem Wiesenbrand im Osten der Stadt.

Erste Aufnahmen zeigen, dass das Feuer dort bereits auf mehrere Wohnhäuser übergegriffen hat. Laut BBC sind rund 175 Feuerwehrleute im Einsatz. Weitere 85 bekämpfen zwei Grasbrände im Süden der Stadt.

Klimadienst warnt vor hoher Ozonbelastung durch Hitze

16.21 Uhr: Der EU-Klimawandeldienst Copernicus hat angesichts der Hitzewelle in Europa vor einer gesundheitsschädlich hohen Ozonbelastung in großen Teilen Europas gewarnt. In den derzeitigen extrem heißen Tagen könne es auch im Nordwesten Europas zu Ozonwerten kommen, die als gefährlich für die Gesundheit gelten, hieß es in einer Mitteilung des Copernicus-Monitoringdienstes für die Erdatmosphäre.

In Südeuropa – etwa Portugal, Spanien und Italien – seien kürzlich bereits Werte von mehr als 200 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen worden. Das gilt als deutlich zu hoch für Menschen wie Umwelt. Dem Umweltbundesamt zufolge kann eine zu hohe Ozonkonzentration etwa zu Kopfschmerzen, Husten oder Tränenreiz führen. Bei körperlicher Anstrengung kann das Ozon auch tief in das Lungengewebe vordringen und dort Gewebe schädigen und Entzündungen hervorrufen.

Bei hochsommerlichen Temperaturen sollten Wanderer – wenn sie überhaupt zu Touren aufbrechen – genug Wasser und die richtige Kleidung bei sich haben. Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn

Neue Rekordtemperatur in Großbritannien: 40,2 Grad

Die höchste jemals in Großbritannien gemessene Temperatur liegt nun bei 40,2 Grad. Der Wert wurde am Londoner Flughafen Heathrow gemessen. Das teilte der britische Wetterdienst, das Met Office, auf Twitter mit.

Männer sitzen auf Gartenstühlen in einem Fluss für ein Barbecue am Westufer des Loch Lomond. Foto: Andrew Milligan/PA Wire/dpa

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.