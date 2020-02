Gespannt gehen die Blicke in Richtung Bildschirm: Robine Höhne (r.) und Marie Erber zeigen die Technik einer minimal-invasiven Operation.

Weimar. Der Schulleiter des Berufsbildungszentrums in der Lützendorfer Straße freut sich über Resonanz am Tag der offenen Tür.

Hochbetrieb auf drei Etagen im BBZ Weimar

Ein positives Fazit zog Lothar Prescher, Leiter des Weimarer Berufsbildungszentrums (BBZ) für Gesundheit, Soziales und Technik, nach dem diesjährigen Tag der offenen Tür. Etliche Regelschüler und Gymnasiasten hätten den Weg auf den Campus an der Lützendorfer Straße im Norden der Kulturstadt gefunden, die meisten kamen mit Eltern oder sonstiger familiärer Unterstützung. Den weitesten Weg hatte eine Jugendliche aus Unterbreizbach bei Vacha. Sie war von dem kleinen Ort an der Grenze zu Hessen nach Weimar gefahren, um sich über den Beruf der Zahntechnikerin zu informieren.

Im Verwaltungsgebäude konnten sich die Besucher den Überblick über die Bandbreite der Bildungsgänge am BBZ verschaffen. Konkreter wurde es auf den drei Etagen des Unterrichtsgebäudes: Dort boten Azubis und Lehrkräfte praxisbezogene Einblicke und gaben jedem die Möglichkeit, selbst Dinge auszuprobieren. Wer wollte, durfte also nicht nur den künftigen Medizinisch-Technischen Assistentinnen im Operationsdienst dabei zuschauen, wie sie aus dem Körper einer Spezialpuppe ein Stück Schaumstoff entfernten, sondern sich selbst daran versuchen – minimal-invasiv, gesteuert per Kamera und Bildschirm. Oder aus Knetmasse Zahnprotesen formen, wie es auch die künftigen Zahntechniker zunächst tun, bevor sie später mit Wachs arbeiten.

Im Musikraum durften sich die Gäste von der Schulband ihre Lieblingslieder wünschen. Wer wollte, war zum Mitsingen oder -spielen eingeladen. Die Jugendlichen aus dem ersten Ausbildungsjahr der Kinderpflege hatten für alle, die sich stärken wollten, einen Imbiss vorbereitet. Wer nicht selbst seine Wunsch-Station suchen wollte, bekam Unterstützung von Schülerguides, gut an ihren T-Shirts zu erkennen.

Mit über 1300 Schülern und 105 Lehrkräften ist das BBZ die drittgrößte berufsbildende Schule im Schulamtsbereich Mittelthüringen. Nächster Höhepunkt im Jahreskalender ist ein Schüler-Volleyballturnier am Donnerstag, 6. Februar, an dem auch ein Lehrer-Team teilnimmt.