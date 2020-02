Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hochschule in Nordhausen zeichnet emsigen Sprachenlerner aus

Das Sprachenzentrum der Hochschule in Nordhausen hat im laufenden Wintersemester zum nunmehr vierten Mal einen seiner Studenten mit dem Preis „Extraordinary“ ausgezeichnet. Das hat die Bildungseinrichtung am Montag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Alireza Karbalaeimirza, Student im zweiten Fachsemester des englischen Masterstudiengangs Renewable Energy Systems ist demnach der neueste Preisträger.

Der junge Mann wurde für seine sehr guten Leistungen im Fach Deutsch als Fremdsprache gewürdigt. Alireza Karbalaeimirza habe durch sein Interesse an der Sprache und sein Bestreben, seine Fähigkeiten weiterzuentwickeln, im Wintersemester 2019/2020 bemerkenswerte Fortschritte erzielt, lobt mit Tina Bergknapp die Pressesprecherin der Hochschule. Dazu beigetragen habe auch sein intensives Selbststudium, die konsequente Verwendung der deutschen Sprache im Alltag sowie die Teilnahme an kulturellen Angeboten in Nordhausen. „Der überraschte Preisträger zeigt, wie wichtig es auch für Anfänger in einer Fremdsprache ist, den Dialog mit Muttersprachlern zu suchen, und ohne Angst vor Fehlern die vorhandenen Sprachkenntnisse aktiv zu nutzen“, heißt es weiter.