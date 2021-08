Hochschule Nordhausen plant Rückkehr zum Präsenzunterricht

Endlich wieder Leben auf dem Campus: Ab dem kommenden Wintersemester soll das Studieren an der Nordhäuser Hochschule wieder in Präsenz möglich sein.

Nordhausen. Ab kommendem Wintersemester soll der Campus am Weinberg wieder mit Leben erfüllt werden.

Viele Studenten haben aufgrund der Corona-Pandemie ihre eigene Hochschule noch nie von innen gesehen. All das, was das Leben eines Studenten ausmacht, haben sie noch nicht erleben können. Sei es der Umzug in eine neue Stadt, das Kennenlernen neuer Menschen sowie das Leben und Lernen auf einem realen Campus.

Die Nordhäuser Hochschule war immer eine Präsenzhochschule und soll es auch in Zukunft bleiben. Zwar hat man hier binnen kürzester Zeit auf die Pandemie reagiert und die nötige Infrastruktur geschaffen, um fast das gesamte Lehrangebot online anbieten zu können, doch sowohl Studenten als auch Lehrer wünschen sich ein Stück Normalität zurück.

Daher habe der Krisenstab der Hochschule nun beschlossen, dass alle Lehrveranstaltungen ab dem Wintersemester 2020/21 wieder komplett in Präsenz angeboten werden können, berichtet Hochschulsprecherin Tina Bergknapp. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam wieder den wunderschönen Campus in Nordhausen mit Leben zu erfüllen“, unterstreicht Hochschulpräsident Jörg Wagner.

Damit folge die Nordhäuser Hochschule dem Aufruf vom Thüringer Staatssekretär für Wissenschaft und Hochschulen, Carsten Feller, eine weitgehende Rückkehr zur Präsenzlehre zu planen.