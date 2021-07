Erfstadt In Erftstadt in NRW ist die Hochwasser-Lage weiter dramatisch. Nach dem Einsturz einiger Häuser wird mit mehreren Toten gerechnet.

Es sind dramatische Szenen, die sich am Freitagmorgen im Ortsteil Blessem der Gemeinde Erftstadt in Nordrhein-Westfalen ereignet haben. Mehrere Häuser sind dort nach Behördenangaben durch das Hochwasser unterspült worden und eingestürzt. Die Lage vor Ort ist chaotisch.

Erftstadt unter Wasser: Etliche Personen vermisst

Wie die Bezirksregierung Köln via Twitter mitteilte, werden etliche Personen vermisst. Nach Angaben des Rhein-Erft-Kreises sollen sich zur Zeit des Unglücks noch etwa 15 Personen in den Häusern aufgehalten haben. Einige riefen den Notruf an. Eine Rettung sei aufgrund der Bedingungen vor Ort aber vielfach nicht möglich, weil das Gebiet wegen des Hochwassers nur mit Booten erreicht werden kann. "Es gibt Todesopfer", zitiert die Deutsche Presse-Agentur (dpa) eine Sprecherin der Bezirksregierung Köln. Der Landrat von Euskirchen, Markus Ramers (SPD), sagte, er rechne mit weiteren Toten, die entdeckt würden, wenn das Wasser abgeflossen sei.

++ Eilmeldung ++ In #Erftstadt-Blessem sind Häuser massiv unterspült worden und einige eingestürzt. Es werden etliche Personen vermisst. Aus den Häusern kommen Notrufe, aber eine Rettung ist vielfach nicht möglich. Unser Katastrophenschutz ist vor Ort. Fotos: Rhein-Erft-Kreis pic.twitter.com/Waaq3tMciM — BezirksregierungKöln (@BezRegKoeln) July 16, 2021

Bereits in der Nacht und am frühen Morgen seien 55 Personen aus dem Ort südlich von Köln in Sicherheit gebracht worden. Aktuell läuft die Evakuierung mehrerer Pflegeheime. Gleichzeitig versuchen aber offenbar erste Menschen, in ihre Häuser zurückzugelangen. "Wir beobachten, dass jetzt zum Teil Bürgerinnen und Bürger versuchen, wieder in ihre Häuser zu kommen", sagte eine Sprecherin des Kreises der dpa. Dafür sei es definitiv zu früh. "Es besteht weiterhin Lebensgefahr."

Hochwasser und Erdrutsch: Unübersichtliche Lage in Erftstadt

Luftbilder des Katastrophengebiets zeigen einen gewaltigen Erdrutsch. Dieser hat offenbar mehrere Häuser mitgerissen und Teile des Ortes verwüstet. Wie "Bild" berichtet, soll eine Kiesgrube eingebrochen sein und aktuell noch weiter einbrechen. Mehrere Häuser seien dabei in die Grube gerutscht, weitere Gebäude seien gefährdet.

Hochwasser in Deutschland: Reißende Flüsse, zerstörte Häuser Hochwasser in Deutschland: Reißende Flüsse, zerstörte Häuser In Erftstadt-Blessem hat es massive Überschwemmungen gegeben, mehrere Häuser stürzten ein. Dieses Foto teilte die Bezirksregierung Köln am Freitag auf Twitter. Foto: Rhein-Erft-Kreis/dpa

Hochwasser in Deutschland: Reißende Flüsse, zerstörte Häuser Bilder aus Erftstadt: Feuerwehrleute blicken von einer Brücke auf die überflutete Bundesstraße 236. Die Wassermassen haben die Straße überflutet, zwei Lkw sind ineinander verkeilt. Foto: Marius Becker/dpa

Hochwasser in Deutschland: Reißende Flüsse, zerstörte Häuser Das Dorf Schuld in der Eifel traf es beim Hochwasser besonders hart. Häuser stürzten ein, immer noch werden viele Menschen vermisst. Aufnahmen mit einer Drohne zeigen das Ausmaß der Zerstörung. Foto: IMAGO / Reichwein

Hochwasser in Deutschland: Reißende Flüsse, zerstörte Häuser Schuld in Rheinland-Pfalz: Das Hochwasser hat den Ort verwüstet. Polizisten inspizieren ein eingestürztes Haus. Foto: IMAGO / Reichwein



Hochwasser in Deutschland: Reißende Flüsse, zerstörte Häuser Der Wehr des Baldeneysees in Essen: Nach heftigen Regenfällen trat die Ruhr aus dem Bett und überschwemmte die Landschaft und Ortschaften. Sie erreichte den höchsten Pegelstand, der je gemessen wurde. Foto: IMAGO / Jochen Tack

Hochwasser in Deutschland: Reißende Flüsse, zerstörte Häuser Düsseldorf nach Unwetter und Starkregen: Die Tennisanlage des TV Grafenberg steht unter Wasser. Foto: MAGO / Moritz Müller

Hochwasser in Deutschland: Reißende Flüsse, zerstörte Häuser Im Ahrtal trat der Fluss vielerorts über die Ufer und überschwemmte nicht nur Keller, sondern ganze Ortschaften. Viele Menschen verloren alles - wie diese Flutopfer im Ort Dernau (Landkreis Ahrweiler). Foto: IMAGO / Future Image

Hochwasser in Deutschland: Reißende Flüsse, zerstörte Häuser Auf dem Campingplatz Waldcamping in Prüm riss das Unwetter Wohnwagen um und verursachte schwere Schäden. Foto: IMAGO / Eibner



Hochwasser in Deutschland: Reißende Flüsse, zerstörte Häuser In Erdorf, einem Stadtteil von Bitburg in der Eifel, lief der kleine Fluss Kyll über. Teile des Dorfs sind geflutet. Hier beobachtet ein Anwohner, wie die Wassermassen die untere Etage seines Hauses überfluten. Foto: Harald Tittel/dpa

Hochwasser in Deutschland: Reißende Flüsse, zerstörte Häuser Im nordrhein-westfälischen Altena starb ein Feuerwehrmann bei der Rettung eines Mannes. Der Ort ist an noch an vielen Stellen überflutet. Foto: Marc Gruber/7aktuell.de /dpa

Hochwasser in Deutschland: Reißende Flüsse, zerstörte Häuser In Hagen sorgte der Starkregen für chaotische Zustände. Helferinnen und Helfer mussten im Ortsteil Hohenlimburg ein Altenheim evakuieren. Foto: Dieter Menne/dpa

Hochwasser in Deutschland: Reißende Flüsse, zerstörte Häuser In Köln erreichte der Rhein Pegelstände von über fünf Metern - und das Wasser könnte noch weiter steigen. Viele Keller sind vollgelaufen, viele Straßen überflutet. Foto: Marius Becker/dpa



Hochwasser in Deutschland: Reißende Flüsse, zerstörte Häuser Die Wupper tritt in Wuppertal aus ihrem Flussbett. Teile der Innenstadt sind überflutet. Kurzzeitig drohte die Wuppertalsperre unkontrolliert überzulaufen, was zu noch höheren Pegelständen geführt hätte. Gegen vier Uhr morgens am Donnerstag meldete die Polizei eine "leichte Entwarnung" für die Flutgefahr in der Stadt. Foto: Fabian Strauch/dpa

Hochwasser in Deutschland: Reißende Flüsse, zerstörte Häuser Mit einem Bergepanzer versucht die Bundeswehr, die Schäden nach der Überflutung Hagens zu beseitigen. Das Flüsschen Nahma war am Mittwochabend über die Ufer getreten und hatte Teile der Stadt verwüstet. Foto: Roberto Pfeil/dpa



Bei den schweren Unwettern im Westen Deutschlands sind nach derzeitigen Angaben mehr als 100 Menschen gestorben, viele weitere werden vermisst. In mehreren Gemeinden stürzten durch das Hochwasser Häuser ein, die Straßen sind vielerorts unpassierbar. (nfz/dpa)

