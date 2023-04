In Baden-Württemberg Hockenheim: Zwei Kinder (7, 9 Jahre) tot in Wohnung entdeckt

Hockenheim. In Hockenheim (Baden-Württemberg) sind zwei Kinder tot in einer Wohnung entdeckt worden. Eine Verdächtige (43) wurde festgenommen.

Im baden-württembergischen Hockenheim sind am Ostersonntag zwei Geschwister tot in einer Wohnung entdeckt worden. Die Kinder waren sieben und neun Jahre alt, wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium am Abend in Mannheim mitteilten. Eine 43 Jahre alte Angehörige sei wegen des Verdacht

eines Tötungsdeliktes festgenommen worden. (dpa)

