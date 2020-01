Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Höherer Mindestlohn für Dachdeckergesellen im Kreis Nordhausen

Für die rund 100 Dachdecker im Landkreis Nordhausen gilt ab sofort ein neues Lohn-Minimum. Nach Angaben der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) steigt der Gesellenmindestlohn für die Branche zum Januar um insgesamt drei Prozent. „Damit kommen Dachdecker auf einen Stundenlohn von mindestens 13,60 Euro – am Monatsende macht das rund 70 Euro mehr“, heißt es in einer Presseerklärung der Gewerkschaft. Anfang 2021 steigen die Verdienste erneut – auf dann 14,10 Euro pro Stunde. Dies sei ein „wichtiges Signal“ für das Handwerk. „Höhere Löhne sind ein entscheidender Beitrag, um die harte körperliche Arbeit attraktiver zumachen“, unterstrich der Vize-Bezirksvorsitzende der Gewerkschaft, Harald Buntfuß, mit Blick auf den Fachkräftemangel. Messlatte für Fachkräfte bleibe aber der Tariflohn von 19,12 Euro pro Stunde. Zum Januar steigt außerdem der Mindestlohn für einfache Hilfsarbeiten. Ungelernte kommen jetzt auf einen Stundenlohn von mindestens 12,40 Euro, kündigte die IG Bau an.