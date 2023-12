Hollywood-Legende Ryan O‘Neal mit 82 Jahren gestorben

Los Angeles Mit „Love Story“ und „Is was, Doc?“ wurde er berühmt – aber auch durch seine Beziehung mit Farrah Fawcett. Nun starb Ryan O‘Neal.

Der US-Schauspieler Ryan O’Neal, Star aus Filmen wie „Love Story“, „Paper Moon“ oder „Barry Lyndon“, ist tot. Sein Vater sei heute „friedlich“ gestorben, gab Sohn Patrick O‘Neal (56) am Freitag auf Instagram bekannt. Er wurde 82 Jahre alt. Sie empfinde große Trauer, teilte die Tochter des Schauspielers, Tatum O‘Neal (60), der Zeitschrift „People“ mit. „Ich habe ihn sehr geliebt und ich weiß, er liebte mich auch“, schrieb die Schauspielerin („Paper Moon“) in der Mitteilung. Sie werde ihn für immer vermissen. Patrick O‘Neal würdigte seinen Vater als Hollywood-Legende und als seinen „Held“. Eine Todesursache nannte er nicht.

Ryan O‘Neal hatte 2012 über eine Erkrankung an Prostatakrebs gesprochen. 2001 war bei ihm bereits Leukämie diagnostiziert worden. Seine langjährige Lebensgefährtin Farrah Fawcett („Drei Engel für Charlie“) war 2009 an Krebs gestorben. Die Liaison endete 1997, nachdem Fawcett O‘Neal Berichten zufolge in flagranti mit einer anderen Schauspielerin erwischt hatte. 2001 kamen die beiden wieder zusammen und blieben es bis zu Fawcetts Tod im Jahr 2009.

Ryan O’Neal wurde durch „Love Story“, „Is‘ was, Doc?“ und „Paper Moon“ weltberühmt

Der vierfache Vater hatte aus zwei Ehen drei Kinder. Sein ältestes Kind ist die Schauspielerin Tatum O’Neal, mit der er 1973 die nostalgische Tragikomödie „Paper Moon“ drehte. Sein jüngstes Kind aus seiner Beziehung mit Fawcett, Sohn Redmond, wurde 1985 geboren.

O’Neal im Jahr 1982 mit Farrah Fawcett (r.) und Liza Minnelli (l.). Foto: RALPH GATTI / AFP

Durch „Love Story“ waren O‘Neal und seine Filmpartnerin Ali MacGraw 1970 über Nacht berühmt geworden. Die Romanze rührte Millionen Kinogänger zu Tränen. In dem Film geht es um die Liebe eines Studenten aus einem reichem Elternhaus und einer Studentin aus einfachen Verhältnissen, die zum Ende des Dramas stirbt. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere drehte O‘Neal an der Seite von Barbra Streisand die Screwball-Komödie „Is‘ was, Doc?“ (1972), mit Tochter Tatum „Paper Moon“ (1973) und unter der Regie von Stanley Kubrick „Barry Lyndon“ (1975). Zwischen 2005 und 2017 wirkte er in der Serie „Bones - Die Knochenjägerin“ mit.

Barbra Streisand über Ryan O‘Neal: „Er war lustig und charmant und er wird in Erinnerung bleiben.“

Streisand (81) zollte O‘Neal am Freitag Tribut. Die Nachricht von seinem Tod sei „so traurig“, schrieb der Star auf Instagram zu einem gemeinsamen Foto. „Er war lustig und charmant und er wird in Erinnerung bleiben.“

„Ruhe in Frieden, lieber Ryan“, schrieb Schauspielerin Mia Farrow (78) auf Instagram und postete mehrere gemeinsame Set-Fotos. In den 1960er-Jahren hatten sie die US-Fernsehserie „Peyton Place“ gedreht. Sie sei damals mit 18 Jahren sehr schüchtern gewesen und habe ihn heimlich verehrt. „Er war so selbstbewusst und sehr, sehr lustig!“, blickte Farrow zurück.