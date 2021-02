Mit diesem Grinsen eroberte Nick Nolte in den 70er-Jahren die Leinwand – hier 1978 in dem Krimidrama „Dreckige Hunde“.

Als er vor elf Jahren mit schwersten Schritten und dezentem Ächzen durch die Lobby des Intercontinental Hotels an der Düsseldorfer Königsallee auf den Autoren dieser Zeilen zustampfte, machte man sich ein bisschen Sorgen um Nick Nolte. Sein heiseres Brummen klang zwar, als hätten alle Altstadt-Kneipenwirte seinetwegen am Abend zuvor Überstunden machen müssen. Aber Sauforgien wie einst konnte sich der trinkfeste Hollywoodstar zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr erlauben.

Was den großen Mann mit dem wuchtigen Löwenschädel quälte, waren diese verfluchte Arthrose, das kaputte Knie, der Rücken und so weiter und so fort. Ein Düsseldorfer Orthopäden-Team behandelte ihn damals regelmäßig. An diesem Montag wird Nick Nolte, der Schauspieler aus Omaha, Nebraska 80. Ohne Alkohol, mit künstlichem Knie, neuer Hüfte und offenbar ungebremster Lust aufs Filmedrehen.

Von der Straße auf die Leinwand: Nolte führte ein bewegtes Leben

Natürlich bezahlt ein Raubein wie Nick Nolte die Exzesse seines Daseins irgendwann, drei Ehen verschliss der zweifache Vater unter anderem. Man kennt Polizeifotos von ihm nach Schlangenlinienfahrten, auf denen sich sogar die Haare mit Schrecken von ihm abwenden. Und allerlei Privat-Schnappschüsse, auf denen er mit Bartgestrüpp, blutrotem Gesicht und Schlabberhosen aussieht wie der von ihm gespielte maulige Penner, der eine neurotische Familie in der Filmkomödie „Zoff in Beverly Hills“ rundum beglückt.

Für die Rolle hatte er tagelang auf der Straße gelebt und sich nicht mehr gewaschen. „Ich hab’ mich morgens mit Müll aus einem Eimer überschütten lassen“, erzählte er damals in Düsseldorf und fuchtelte mit den bratpfannengroßen Händen über dem Kopf herum.

Das „People“-Magazine hatte ihn mit immerhin 51 Jahren 1992 zum „Sexiest Man Alive“ gekürt, ein Titel, auf den er sich allerdings vermutlich wenig eingebildet hat. Kurz zuvor hatte er als weichgespültester Nolte seiner Karriere mit Kindheits-Psychoknick und lauwarmer Verletzlichkeit Barbra Streisand als Therapeutin in dem Schmachtfetzen „Herr der Gezeiten“ schwachgegart und weltweit Millionen Zuschauerinnen in den Kinosälen zu Tränen gerührt.

Der Respekt für Nolte blieb – auch ohne Oscar

Dabei waren es eher die grimmigen Burschen mit hämischem Grinsen und geschmacklosen Frisuren, die harten Cops mit einem Hang zur Gewalttätigkeit oder furchtlosen Reporter, fleischgewordene Naturgewalten, mit denen sich Nolte bei Publikum und Kritik gleichermaßen Respekt verschaffte. Selbst wenn ihm 1999 der Oscar für seinen sagenhaften Höllenritt als abstürzender Kleinstadt-Polizist im Krimi-Psychodrama „Der Gejagte“ verwehrt blieb.

„Was sagt dieser Preis denn wirklich aus?“, dröhnte Nolte damals im Gespräch. Klar, er ist nicht der erste, bei dem die Academy mit Blindheit geschlagen war. Dreimal nominierten sie ihn für die goldene Statue, dreimal ging er leer aus.

Wer ihn 1982 in der rasanten Actionkomödie „Nur 48 Stunden“ mit Eddie Murphy als hinreißend unkorrektes Gespann auf Verbrecherjagd erlebte, den nahm sein ruppiger Kerlecharme sofort ein. Den Deutschen hatte er sich ein paar Jahre zuvor mit dem Serien-Dauerbrenner „Reich und arm“ vorgestellt, ehe er im Thriller „Die Tiefe“ 1977 mit goldblondem Haar und braun gebranntem Sportlerbody als Sexsymbol verkauft wurde.

„Ich will mich nicht zur Ruhe setzen, niemals“

Zu gern wäre er Footballer geworden, aber die Schulnoten waren zu schlecht, um das College zu besuchen. Bis der Film ihn entdeckte, war Nolte immerhin 35, jahrelang war er zuvor mit einem Wandertheater durch die USA getingelt.

In mehr als 70 Filmen war er seither zu erleben, und neben Perlen wie „Tödliche Fragen“ von Sidney Lumet, Roger Spottiswoodes „Under Fire“, Martin Scorseses „Kap der Angst“ oder Terrence Malicks „Der schmale Grat“ soff Nolte zwischenzeitlich auch in allerlei Zelluloidschrott ab, darunter zuletzt Til Schweigers fürchterliche US-Version von „Honig im Kopf“.

Nolte macht weiter, warum auch nicht. „Ich will mich nicht zur Ruhe setzen, niemals. Ich wüsste nicht, was ich tun sollte“, hat er dem „People“-Magazine vor zwei Jahren erzählt.

Dann wünschen wir ihm zum Geburtstag vor allem eines: dass er noch einen richtig Guten macht. Mindestens. Und: Glückwunsch!

