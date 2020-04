Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Holzhäuser Kreisel derzeit ohne Bratwurst-Skulptur

Den Holzhäuser Kreisel gibt es noch, aber zurzeit ohne Bratwurst. Das fällt auch Emilia auf, die mehrfach das ehemalige Bratwurstmuseum dort besuchte. Die legendäre Holzskulptur, die 14 Jahre den Kreisel zierte, wurde kürzlich abgebaut, da ihre Standsicherheit nicht mehr gewährleistet war. Nach Angaben der Gemeinde soll die Holzbratwurst restauriert und dann wieder auf dem Kreisel platziert werden. Was aus dem Gelände des nach Mühlhausen umgezogenen Museums wird, ist ungewiss. Eine Entscheidung der Gemeinde Amt Wachsenburg, ob es als Haus der Holzhäuser Vereine genutzt werden kann, steht noch aus. Bratwurst allerdings kann man in Holzhausen weiterhin verzehren, zum Beispiel am Wochenende an der Imbissbude auf dem Hotelparkplatz.