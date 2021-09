Für die Fotografen: Jennifer Lopez und Ben Affleck küssen sich bei der Ankunft zur Premiere des Films "The Last Duel" beim Filmfestival von Venedig.

Liebes-Comeback Jennifer Lopez und Ben Affleck feiern ihre Liebe in Venedig

Venedig Jennifer Lopez und Ben Affleck sind 17 Jahre nach ihrer Trennung wieder ein Paar. Nun traten sie erstmals offiziell zusammen auf.

Ihnen ist das Liebes-Comeback des Jahres gelungen und beim Filmfest in Venedig sind sie wohl das am häufigsten fotografierte Paar: Jennifer Lopez und Ben Affleck. Am Freitagabend liefen die Musikerin und der Schauspieler zum ersten Mal zusammen über den roten Teppich und zeigten sich dabei sichtbar verliebt.

Zur Freude von Fotografen und Fans kamen J.Lo und Affleck gemeinsam zur Premiere des Historienspektakels „The Last Duel“. Regisseur Ridley Scott und Afflecks Co-Stars Matt Damon und Jodie Comer gerieten im Blitzgewitter um "Bennifer" fast etwas in den Hintergrund.

Schon zuvor waren Ben Affleck und Jennifer Lopez in der Stadt gesehen worden. Foto: Imago Images

Jennifer Lopez und Ben Affleck sind Hingucker bei Filmpremiere

Ben Affleck schien den Moment zu genießen: Zuerst stieg er allein aus der Limousine aus, ließ sich fotografieren und grinste. Dann öffnete er die hintere Tür - und Jennifer Lopez stieg in einem extrem tief ausgeschnittenen, weißen Kleid aus.

Arm in Arm liefen die beiden über den roten Teppich und strahlten sich immer wieder an. Im Premierenpalast angekommen, sah man das Paar innig miteinander kuscheln und sich küssen.

"Bennifer": Trennung vor 17 Jahren, Comeback in diesem Frühjahr

Während Affleck im Film mit seltsam blondierten Haaren für unfreiwillige Lacher bei der ersten Aufführung sorgte, entschied er sich für die Gala am Abend für einen eleganten schwarzen Smoking. Auch Matt Damon machte bei der Premiere in Abendgarderobe eine deutlich bessere Figur als im Film selbst, wo er leicht pummelig und mit Vokuhila-Frisur zu sehen ist.

Auf einen gemeinsamen Venedig-Auftritt von Affleck und Lopez hatten viele spekuliert - immerhin postete die Sängerin in den vergangenen Tagen bei Twitter immer wieder Bilder von sich in der Stadt. "Bennifer", wie die beiden früher bereits gemeinsam genannt wurden, hatten sich vor 17 Jahren getrennt. Affleck war daraufhin zehn Jahre mit Schauspielerin Jennifer Garner verheiratet. Das ehemalige Paar hat drei Kinder.

Jennifer Lopez und Ben Affleck in ihrem gemeinsamen Film "Gigli" von 2003. Foto: imago images/Everett Collection

Lopez war dreimal verheiratet, zuletzt mit dem Sänger Marc Anthony, mit dem sie Zwillinge hat. Ihre letzte Beziehung mit dem Ex-Baseballer Alex Rodriguez war im April 2021 zu Ende gegangen.

(dpa/msb)