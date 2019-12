Hummer und Papageifisch zu Silvester

Die Vorbereitungen für die große Silvesterveranstaltung in der Apoldaer Stadthalle laufen auf Hochtouren. Ausgerichtet wird sie durch das Hotel am Schloß in Apolda. Dessen Küchenchef, Dirk Heidemann, und sein Team bereitet für das Büfett unter anderem Hummer, Papageifisch, Taschenkrebse und Jakobsmuschel vor. In der Apoldaer Stadthalle werden etwa 320 Gäste erwartet. Dabei handelt es sich sowohl um auswärtige Gäste als auch um einheimische, sagt Hotelchefin Peggy Lindner.