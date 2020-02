Eine besondere Hundetoilette steht hinter der Stadtparkbrücke in Sömmerda. Sie ist eine Spende des Sömmerdaer Bauingenieurs Erhard Sack.

Sömmerda. Etwa 1500 Hunde sind in der Kreisstadt gemeldet. Weitere Tütenspender und Abfalleimer sollen in diesem Jahr aufgestellt werden.

Hundetoiletten werden in Sömmerda gut angenommen

Hundetoiletten werden in Sömmerda von Hundehalten gut angenommen. Das ist die Bilanz der Stadtverwaltung, nachdem im Jahr 2006 der erste Tütenspender mit Abfallbehälter im Wohngebiet „Neue Zeit“ angebracht wurde. Sieben Jahre später folgten vier weitere Tütenspender an bekannten Spazier-Routen im Stadtgebiet und im Ortsteil Schillingstedt.

Laut einer Sprecherin der Stadtverwaltung ist die „Entsorgungsrate“ der Hundehinterlassenschaften in städtischen Mülleimern gestiegen, seitdem die Stadt die Tüten kostenlos zur Verfügung stellt. Auch mit Hinterlassenschaften auf Gehwegen oder in der Fußgängerzone habe die Stadt weniger zu tun. Sicher sei eine gewisse Vorsicht geboten, aber einen Hindernislauf um die Hundehaufen müssten Spaziergänger nicht auf sich nehmen.

Hundehalter sind verpflichtet, Hundekot zu entsorgen

Halter sind in Thüringen dazu verpflichtet, ihren Hund bei der zuständigen Verwaltung zu melden. Passiert das nicht, kann die Kommune nach einer Aufforderung auch Buß- oder Zwangsgeld anweisen. In Sömmerda sind derzeit 1494 Hunden gemeldet. Der Trend gehe seit einiger Zeit zu den kleineren Hunderassen. Die Dunkelziffer sei aber sicherlich höher, wie die Stadtsprecherin mitteilt.

Neben der Leinenpflicht besteht in der Kreisstadt außerdem die Pflicht zur Entsorgung des Hundekots. Um das in regelmäßigen Abständen zu überprüfen, sind die Mitarbeiter des Ordnungsamtes dazu angehalten, im Stadtgebiet zu kontrollieren und Hundehalter darauf hinzuweisen.

Die Tütenspender werden in Sömmerda wöchentlich kontrolliert und aufgefüllt. Ein Großteil der Tüten findet sich in den Mülleimern wieder. Deshalb geht die Stadt nicht davon aus, dass die Tüten gestohlen oder zweckentfremdet werden, wie es zum Beispiel in einigen Nachbarkommunen der Fall ist.

Auch in diesem Jahr sollen weitere kombinierte Hundetoiletten installiert werden. Eine davon am Spielplatz im Sömmerdaer Ortsteil Schallenburg, zwei weitere im Stadtgebiet.