Bei den schweren Überschwemmungen in New York sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Die Überschwemmungen wurden vom Wirbelsturm "Ida" ausgelöst, der seit einigen Tagen die US-Küsten heimsucht. UGC IMAGES

Tote in New York nach Rekordregen

Tote in New York nach Rekordregen

Unwetter Verheerende Sturmfluten in New York – Mindestens 14 Tote

New York Fluten, überschwemmte U-Bahn-Stationen, mehr als ein Dutzend Tote: Die Ausläufer von Hurrikan „Ida“ haben New York schwer getroffen.

Der Bürgermeister von New York, Bill de Blasio, spricht von einem "historischen Wetterereignis", erstmals in der Geschichte der Metropole wurde eine sogenannte "Sturzflut-Notlage" ausgerufen: Die Ausläufer des Tropensturms "Ida" haben in der Stadt in der Nacht zum Donnerstag zu schweren Verwüstungen geführt. De Blasio berichtet von „Rekord-Regenfällen in der ganzen Stadt, heftigen Überschwemmungen und gefährlichen Bedingungen auf unseren Straßen“.

In New York betroffen waren vor allem die Stadtteile Manhattan, Brooklyn und Queens. Dort starben mindestens neun Menschen. Acht von ihnen hätten sich nicht aus ihren Kellern in Queens und Brooklyn retten können, erklärte die Polizei. Die Opfer waren zwischen zwei und 86 Jahre alt. Die Rettungskräfte waren die ganze Nacht wegen des Unwetters im Einsatz und mussten hunderte Menschen bergen.

Hurrika "Ida": Mindestens 14 Tote in New York

Weitere vier Menschen kamen in der Stadt Elizabeth City im benachbarten Bundesstaat New Jersey ums Leben, wie ein Sprecher des Rathauses der Nachrichtenagentur AFP sagte. Ein weiterer Todesfall wurde in der Stadt Passaic gemeldet. Örtliche Medien berichteten von mindestens 22 Toten im Raum New York.

„Bringen Sie sich jetzt in Sicherheit“, mahnten die New Yorker Behörden und warnten vor umherfliegenden Trümmern. Viele Straßen der Metropole verwandelten sich innerhalb kürzester Zeit in Flüsse, U-Bahn-Stationen wurden geflutet, die New Yorker Flughäfen strichen hunderte Flugverbindungen. Ein Video zeigte einen überfluteten Terminal in Newark.

Hurrikan Ida: Sturm wütet in Louisiana Hurrikan Ida: Sturm wütet in Louisiana Hurrikan Ida hat im US-Bundesstaat Louisianna eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Foto: Sean Rayford/Getty Images/AFP

Hurrikan Ida: Sturm wütet in Louisiana Der Tropensturm fegte durch den Bundesstaat und zerstörte Häuser und entwurzelte Bäume. Foto: Sean Rayford/Getty Images/AFP

Hurrikan Ida: Sturm wütet in Louisiana Mindestens vier Menschen kamen bei dem Hurrikan ums Leben. Foto: Sean Rayford/Getty Images/AFP

Hurrikan Ida: Sturm wütet in Louisiana Nach dem Hurrikan beginnen in Louisianna die Aufräumarbeiten. Foto: Sean Rayford/Getty Images/AFP



Hurrikan Ida: Sturm wütet in Louisiana Bereits Tage bevor Hurrikan Ida auf Land traf, hatten sich die Menschen an der US-Ostküste auf den Sturm eingestellt. Foto: Eric Gay/AP/dpa

Hurrikan Ida: Sturm wütet in Louisiana Tausende Menschen in den USA hatten sich wegen des aufziehenden Sturms in Sicherheit gebracht. Foto: Scott Threlkeld/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP/dpa

Hurrikan Ida: Sturm wütet in Louisiana Vorbereitung auf Hurrikan Ida: In New Orleans waren zahlreiche Geschäfte mit Brettern verbarrikadiert worden. Foto: Eric Gay/AP/dpa

Hurrikan Ida: Sturm wütet in Louisiana Auch in Gulfport hatten sich die Menschen auf die Ankunft des Hurrikans vorbereitet und Sandsäcke befüllt. Foto: Steve Helber/AP/dpa



Hurrikan Ida: Sturm wütet in Louisiana Auf Kuba hatte der Hurrikan Ida bereits für überschwemmte Straßen gesorgt. Foto: Ramon Espinosa/AP/dpa



"Noch nie so viel Regen gesehen"

Im Central Park fielen innerhalb einer Stunde 80 Millimeter Regen - ein Rekord. Der Wetterdienst rief alle Bewohner eindringlich auf, zu Hause zu bleiben: „Sie können nicht wissen, wie tief das Wasser ist, es ist zu gefährlich: Fahren Sie nicht.“

Viele New Yorker waren fassungslos angesichts des Unwetters. „Ich bin 50 Jahre alt und ich habe noch nie so viel Regen gesehen“, sagte Metodija Mihajlov, dessen Restaurant in Manhattan unter Wasser gesetzt wurde, der Nachrichtenagentur AFP. „Es war wie im Dschungel, wie tropischer Regen. Unglaublich.“

Auch das Tennisturnier US Open musste am Mittwochabend unterbrochen werden, als Regen durch das Dach der Tennishalle strömte.

Notstand für gesamten Bundesstaat verhängt

Für den gesamten Bundesstaat New York wurde der Notstand verhängt. Der Schritt solle möglichst schnelle Hilfe für alle Betroffenen ermöglichen, erklärte Gouverneurin Kathy Hochul. Aus anderen Gebieten im Nordosten der USA wurden ebenfalls Sturmschäden gemeldet. In den Bundesstaaten New York, Pennsylvania und New Jersey waren zehntausende Haushalte ohne Strom.

Nach der Regennacht wachten die Bewohner New Yorks am Donnerstag bei strahlend blauem Himmel auf. Anwohner räumten umgestürzte Äste von den Straßen, während der U-Bahn-Verkehr langsam wieder aufgenommen wurde.

In Annapolis im Bundesstaat Maryland, etwa 50 Kilometer von der US-Hauptstadt Washington entfernt, entwurzelte ein Tornado Bäume und stürzte Strommasten um. In dem Bundesstaat starb ein 19-Jähriger bei Überschwemmungen, ein weiterer Mensch wurde vermisst.

„Ida“ war am Wochenende als Hurrikan der zweithöchsten Stufe vier im Südstaat Louisiana auf Land getroffen. Der Wirbelsturm richtete dort verheerende Schäden an, schwächte sich in der Folge ab und zog weiter Richtung Nordosten der USA. US-Präsident Joe Biden wird am Freitag in Louisiana erwartet, er will sich dort ein Bild vom Ausmaß der Schäden machen. Nach wie vor haben in dem Bundesstaat mehr als 900.000 Haushalte keinen Strom.

Erst vor eineinhalb Wochen hatte der Tropensturm „Henri“ im Nordosten der USA für Stromausfälle und Überschwemmungen gesorgt.