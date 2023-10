Idris Elba: Kann nur durch Arbeit entspannen

Los Angeles Der 51-Jährige sagt, er habe die Balance zwischen seinem beruflichen Tun und seinem Privatleben verloren. Er bezeichnet sich als „absoluter Workaholic“. Soll sich das ändern?

Hollywoodstar Idris Elba („Luther“) lässt sich nach eigenen Worten wegen einer Sucht nach Arbeit therapieren. „Ich bin ein absoluter Workaholic“, gestand der 51-Jährige in dem Podcast „Changes With Annie Macmanus“. „Ich arbeite in einer Branche, in der ich für diese ungesunden Gewohnheiten belohnt werde.“ Als Schauspieler profitiere er etwa davon, dass er bereit sei, seine Familie für einen Dreh sechs Monate nicht zu sehen.

Seit rund einem Jahr arbeite er mit professioneller Hilfe daran, seine Gewohnheiten zu verändern und ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit zu schaffen, erklärte der Brite, der neben der Schauspielerei auch als DJ arbeitet. „Die Sache ist die, dass Dinge, die mich entspannen, am Ende zur Arbeit werden.“ Es falle ihm leichter, Musik aufzulegen, als auf dem Sofa mit seiner Familie fernzusehen, schilderte er. „Da muss ich das, was mich entspannt, normalisieren: Es kann nicht nur Arbeit sein.“