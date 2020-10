Der Ilfelder Maibaum ist in die Jahre gekommen. Sein Zustand sei „jämmerlich“, klagt Ortsbürgermeisterin Petra Gerlach (parteilos). Da wegen Corona einige Ausgaben auf kultureller Ebene gespart werden konnten, sei es finanziell machbar, sich schon jetzt um einen neuen Maibaum zu bemühen. Der alte Stamm ragt 12 Meter in die Höhe. Etwas größer könnte der neue sein. Er soll aber nicht so hoch werden wie in Niedersachswerfen, meint Petra Gerlach. Im Ilfelder Ortschaftsrat findet die Maibaum-Idee Zustimmung. Carsten Stenger (UWL) will sich um die Vorbereitung kümmern.