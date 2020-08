Bürgermeister Stephan Klante (CDU) schlägt vor, ein neues gemeinsames Fest in der Landgemeinde Harztor zu etablieren.

Harztor. Damit zusammenwächst, was zusammengehört: In Ilfeld ist die Idee geboren, ab dem nächsten Jahr ein Harztorfest zu veranstalten.

Ilfeld: Bürgermeister regt ein Harztorfest an

Sieben Ortsteile bilden die Landgemeinde Harztor. Der Prozess des Verschmelzens hat erst begonnen. Harztor-Bürgermeister Stephan Klante (CDU) ist immer offen für Ideen, die das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken. Ein neuer Gedanke ist: „Wir veranstalten alljährlich ein Harztorfest.“ Der Gastgeber-Ort sollte stets ein anderer sein und das Fest nur an einem Tag stattfinden. „Mit netten Sachen“, meint Klante und denkt dabei unter anderem an eine Familien-Olympiade. Das Harztorfest soll keines der bereits bestehenden örtlichen Traditionsfeste verdrängen. Es sei ein zusätzliches Angebot, betont Klante. Der Bürgermeister könnte sich gut vorstellen, schon im nächsten Jahr mit dem Harztorfest zu starten. „Vielleicht beginnen wir in einem der kleineren Ortsteile.“