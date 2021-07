Ilm-Kreis hilft im Überflutungs-Katastrophengebiet

Der erste Beigeordnete der Stadt Stadtilm Dirk Schreiber und der Stadtbrandmeister Sven Krüger verabschiedeten am Freitagnachmittag die Kameraden nach Eisenach zum Sammelpunkt, von dort aus ging es unter der Führung des Thüringer Landesverwaltungsamts an die Zielorte in Rheinland-Pfalz.

Ilm-Kreis. Hilfskräfte aus dem Ilm-Kreis sind auf dem Weg ins Hochwassergebiet in Westdeutschland. Ein Dekontaminierungswagen des Katastrophenschutzzugs soll in der Pfalz die Trinkwasserversorgung sicherstellen.

Katastrophale Zustände herrschen derzeit in den Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Mehr als 100 Todesopfer wurden bis Freitagnachmittag geborgen, noch immer sind viele Menschen vermisst. Stark in Mitleidenschaft gezogen wurde auch die Infrastruktur, die nötig ist, um das öffentliche Leben aufrecht zu erhalten.

Aus diesen Thüringer Regionen sind Katastrophenhelfer auf dem Weg ins Hochwasser-Krisengebiet

Der Ilm-Kreis reagiert darauf mit einer Entsendung eines Dekontaminierungswagens samt Personal. Das Spezialfahrzeug gehört zum Katastrophenschutzzug des Kreises und ist in der Feuerwehr Stadtilm stationiert, auch die Kameraden, die entsendet werden, sind Stadtilmer.

Die Katastrophenschützer machten sich am Freitagnachmittag auf den Weg. Zunächst ging es nach Eisenach, wo weitere Helfer aus Thüringen warteten, von dort aus ging es weiter in den Westen. Der Dekontaminierungswagen soll die Trinkwasser- und Nutzwasserversorgung in einem der am schlimmsten betroffenen Gebiete in Rheinland-Pfalz sicherstellen, so Landrätin Petra Enders (Linke). Unter anderem kann in ihm aufbereitetes Wasser hygienisch transportiert und auch erwärmt werden. Beladen ist das Fahrzeug auch mit Duschen. „In einer solchen extremen Lage müssen wir uns gegenseitig unterstützen. Dazu ist der Ilm-Kreis jederzeit bereit.“

