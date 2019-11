Immer mehr Feuerwehrfrauen in Thüringen

Ab heute findet der Bundeskongress des Netzwerkes Feuerwehrfrauen in Meiningen statt. Mit rund 150 Teilnehmerinnen verzeichnet die 27. Auflage einen Rekord. Während des Kongresses wechseln sich praktische und theoretische Workshops ab. Suchen und Retten, Atemschutz, der Aufbau einer Tunnelkette, Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung sind genauso Thema wie der Einsatz in Höhen und Tiefen sowie der vorbeugende Brandschutz.

„Der Austausch der Frauen untereinander ist wichtig. So stehen auch Selbsterfahrung, Stressmanagement und Persönlichkeitsentwicklung auf dem Programm“, sagt Karsten Utterodt, Sprecher des Thüringer Feuerwehrverbandes.

Er verweist darauf, dass Feuerwehren „keine Männerdomäne mehr sein dürfen.“ Mancherorts seien Frauen leider noch nicht willkommen. In Thüringen hätten sie allerdings mehr als in anderen Bundesländern ihren Platz in den Feuerwehren gefunden – sowohl im Haupt- als auch im Ehrenamt.

In Deutschland sind von den 42.000 Mitgliedern in der Berufsfeuerwehr 500 weiblich, das entspricht knapp über 1,34 Prozent. Bei der Freiwilligen Feuerwehr beträgt der Anteil zumindest sieben Prozent. In der Thüringer Berufsfeuerwehr sind von 733 Mitgliedern 28 Frauen (3,8 Prozent), in der Freiwilligen sind es 3269 von 34.029 (9,6 Prozent). Dass in der Jugendfeuerwehr (12.850 Mitglieder) 3985 Mädchen vertreten seien, zeigt aus Sicht von Utterodt, dass Thüringen diesbezüglich im Denken und Umgang sehr offen ist.