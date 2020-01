Impffreudigkeit hoch im Landkreis Sömmerda

„Die Impffreudigkeit in Sömmerda und Umgebung ist hoch“, sagt Dr. Roland Helbing. Der Kinderarzt ist seit über 35 Jahren im Landkreis tätig und hat seine Praxis in der Franz-Mehring-Straße in Sömmerda. Es gebe zwar immer mal wieder Eltern, die zögerlich seien, wenn es um die Impfungen ihrer neugeborenen Sprösslinge ginge. Aber Probleme mit resoluten Impfgegnern habe Helbing bisher nicht gehabt.

Weil Impfgegner in anderen Regionen des Landes aber ein echtes Problem darstellen, beschloss die Bundesregierung im vergangenen Jahr das sogenannte Masernschutzgesetz. Das soll Schul- und Kindergartenkinder vor der Krankheit schützen, die zu den ansteckendsten bei Menschen zählt. Ab dem 1. März 2020 müssen alle Kinder, die eine Schule, einen Kindergarten, Hort oder ähnliche Institutionen besuchen, gegen Masern geimpft sein. Diese Regelung betrifft auch alle diejenigen, die in einer solchen Einrichtung arbeiten, in einem medizinischen Beruf tätig sind oder in einer Gemeinschaftsunterkunft wohnen.

Besonders im Kleinkindalter können die Folgen einer Masernerkrankung schwerwiegend sein. Trotzdem gibt es Eltern, die ihre Kinder nicht impfen lassen wollen.

Vorbehalte gegen Sechsfachimpfung

Einige hätten zum Beispiel Vorbehalte gegen Impfstoffe, in denen der Zusatzstoff Aluminium enthalten ist, berichtet Roland Helbing. Das allerdings sei haltlos, denn der Mensch nehme viel mehr Aluminium auf, wenn er ein Brot isst, das in Alufolie eingepackt war.

Auch die Sechsfachimpfung sehen einige Eltern kritisch. Dabei wird mit einem „Pieks“ gegen Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Kinderlähmung, Hib und Hepatitis B geimpft. Laut Helbing könne das Immunsystem durch die Kombinationsimpfung stärker reagieren und die Nebenwirkungen seien die gleichen wie bei Impfungen mit nur einem Wirkstoff.

Für Impfverweigerer habe Helbing kein Verständnis. „Das sind Egoisten, die ihre Kinder im Schutz der Herde leben lassen. Und damit bringen sie andere Kinder in Gefahr“, sagt der Kinderarzt. Für Bedenken von unsicheren Eltern nehme er sich deshalb viel Zeit, um sie vom Impfen zu überzeugen. „Ich erkläre im Gespräch, dass die Folgen solcher Krankheiten schwerwiegend sein können und bespreche auch die Nebenwirkungen der Impfung. In Ausnahmefällen lasse ich einzelne Impfstoffe weg, die dann aber nachgeholt werden.“

„Hoher Durchimpfungsgrad“ bei Erwachsenen

Wie viele Kinder im Landkreis gegen Masern geschützt sind, lasse sich laut Landratsamt am besten an den Zahlen der Schuleingangsuntersuchung ermitteln. Der Trend war in den vergangenen Jahren gleichbleibend. Durchschnittlich 93 Prozent aller Schulanfänger sind gegen Masern geimpft. Im vergangenen Jahr zum Beispiel waren es 93,3 Prozent aller Erstklässler. Damit liegt der Landkreis Sömmerda auch im thüringenweiten Durchschnitt.

Diese Zahlen sagen allerdings nichts über den Impfstatus der älteren Kinder oder Erzieher und Lehrer aus, so eine Sprecherin des Landratsamtes. Aktuell gehen im Landkreis etwa 6500 Kinder zur Schule, 3300 Kinder werden in Kindergärten betreut.

Bei den Erwachsenen gehe man laut einer Sprecherin des Landratsamtes allerdings von einem „hohen Durchimpfungsgrad“ in der Region aus, da die Masernimpfung in der DDR verpflichtend gewesen war.

Ab dem 1. März müssen alle Kinder, die in die Krippe, den Kindergarten oder in die Schule kommen, nachweislich gegen Masern geimpft sein. Laut Kreissprecherin gibt es eine Übergangsregelung für diejenigen, die bereits in einer Einrichtung betreut werden, arbeiten oder einen medizinischen Beruf ausüben. Stichtag ist der 31. Juli 2021.

Ohne Impfnachweis dürfen Kinder nicht betreut werden

Gibt es keinen Nachweis oder kann dieser erst später abgegeben werden, muss die Schul- oder Kindergartenleitung das Gesundheitsamt informieren. Liegt „nach einer angemessenen Frist“ immer noch kein Nachweis vor, darf das betreffende Kind nicht betreut werden, so die Kreissprecherin. Für schulpflichtige Kinder müssen individuelle Lösungen gefunden werden. Es kann außerdem ein Arbeits- oder Betretungsverbot verhängt werden.

Wie im Landkreis kontrolliert werden wird, ob in betreffenden Einrichtungen flächendeckend Impfschutz besteht, das weiß man im Landratsamt noch nicht. Dazu werde es „sicherlich auf Landesebene Absprachen geben“, sobald eine Regelung feststeht, so die Sprecherin der Kreisverwaltung.

In den vergangenen Jahren gab es im Landkreis Sömmerda laut Landratsamt einen bestätigten Masernfall. „Wer ein Kind in den Kindergarten gibt, muss dafür Sorge tragen, dass die anderen nicht gefährdet werden“, sagt Kinderarzt Roland Helbing. Und das ginge nur, indem geimpft werde.