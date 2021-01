Impfstoff gesichert für Patienten mit Termin im Saale-Holzland

Juana Pink als Teamleiterin (links) und Sandra Unbekannt von der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen im Corona-Impfzentrum in Eisenberg, wo am 3. Februar erstmals geimpft werden soll.

Eisenberg. Das Corona-Impfzentrum im Saale-Holzland soll wie geplant am 3. Februar in Eisenberg starten. Vorbereitungen haben begonnen.

„Wir werden wie geplant am 3. Februar mit dem Impfen in der Corona-Impfstelle in Eisenberg starten“, versichert Daniel Schirch. Er ist im Pandemiestab der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen bislang zuständig für die Corona-Schutzimpfungen in Ostthüringen und damit auch für den Aufbau der Impfzentren. Corona-Blog: Mutation in Thüringen nachgewiesen – Inzidenzwert sinkt weiter