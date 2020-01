Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In den Kindergärten in Ilfeld, Neustadt und Herrmannsacker soll das Essen teurer werden

In den Kindergärten in Ilfeld, Neustadt und Herrmannsacker sollen die Preise für die Essensversorgung angehoben werden. Der Anbieter – das Kochhaus in Nordhausen – plane eine Erhöhung um 30 Cent, erläuterte Harztor-Bürgermeister Stephan Klante (CDU) in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Gemeinderates, der über die Änderung der entsprechenden Satzung beriet. Damit müssen Eltern künftig statt 2,30 Euro nun 2,60 Euro zahlen. Die Preisänderung soll zum 1. März dieses Jahres in Kraft treten. Der Gemeinderat von Harztor muss nun allerdings erst noch in seiner nächsten Sitzung am 29. Januar den entsprechenden Beschluss fassen.