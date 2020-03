Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In den Nordhäuser Fraktionen stauen sich die Sorgen

Sie nahmen kein Ende, die Anfragen der Mitglieder des Stadtrates am Mittwochabend. So lang dauerte dieser Tagesordnungspunkt in der Geschichte des Gremiums wohl noch nie. Oberbürgermeister Kai Buchmann (pl) reagierte am Ende ein wenig genervt. Er möchte handeln, die Probleme lösen, aber nicht ewig zuhören, monierte er. Ja, die Pause zwischen zwei Stadtratssitzungen war diesmal größer, da habe sich viel angestaut. Aber die Mitglieder müssten doch nicht ihre Anfragen sammeln, meinte Buchmann. Jederzeit habe man die Möglichkeit, die Verwaltung auf Probleme hinzuweisen. Wären die Anfragen früher eingegangen, hätte er schon Antworten, unterstrich der OB.

Es war ein Potpourri von Sorgen, das zur Sprache kam. Zum Beispiel: Am Petersberg treiben immer wieder jugendliche Vandalen ihr Unwesen, beklagte Andreas Trump (CDU). In der Wallrothstraße leben Fußgänger besonders gefährlich, warnte Michael Mohr (Linke). Und parkende Autofahrer verursachen chaotische Zustände in der Frankenstraße, kritisierte Thomas Flagmeyer (AfD).