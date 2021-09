Die Umleitungsstrecke führt in beiden Richtungen über die Bundesstraße 4.

In Kleinfurra muss Landesstraße voll gesperrt werden

Kleinfurra. Bis Mitte November weiträumige Umleitungen über die B 4.

Die Landesstraße 1034 muss ab Montag, 6. September, in Kleinfurra voll gesperrt werden, kündigt Jessica Piper, Sprecherin des Nordhäuser Landratsamtes, an. Bis zum 19. November sind im Bereich der Kreisstraße ab der Sandweg-Kreuzung bis zum Ortsausgang in Richtung Großfurra Straßen- und Tiefbauarbeiten.

Die Umleitung nach Großfurra und Sondershausen erfolgt über Wolkramshausen, Werther und Nordhausen und dann über die B 4. Die Umleitung nach Kleinfurra aus Richtung Sondershausen erfolgt über die B 4, Nordhausen, Wipperdorf, Nohra und Wolkramshausen.