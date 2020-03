Weimar. Ayman Qasarwa ist Palästinenser, Vorsitzender des Ausländerbeirats in Weimar und Geschäftsführer von Damost, dem Dachverband von Migrantenorganisationen in Ostdeutschland.

Internationaler Anti-Rassismus-Tag: Wie Ayman Qasarwa aus Weimar alltägliche Diskriminierung erlebt

Du läufst durch die Stadt, erzählt er, und hörst neben dir den Satz: Geh’ nach Hause. Du stehst an der Haltestelle und jemand zischt: Was macht der hier. Er dreht sich schon längst nicht mehr um, er weiß, dass er gemeint ist. Manchmal sind es nur die Blicke. Sie folgen dir im Supermarkt, argwöhnisch, lauernd, darauf wartend, dass du klaust. Sie tasten dich auf der Straße ab, an der Haltestelle, im Bus. Misstrauisch, verächtlich, herausfordernd. Er arbeitet in Halle, fährt jeden Tag mit dem Zug. Egal wie voll er ist, der Platz neben ihm bleibt meistens frei. Einmal, es ist kein Vierteljahr her, drängte ein Termin und er suchte ein Taxi. Drei Mal fragte er. Drei Mal wurde er abgewiesen. Man stehe nicht zur Verfügung. Er solle woanders fragen. Man sei schon besetzt. Dann nahm er die Straßenbahn.

Ayman Qasarwa ist Palästinenser, Vorsitzender des Ausländerbeirats in Weimar und Geschäftsführer von Damost, dem Dachverband von Migrantenorganisationen in Ostdeutschland. Er weiß aus unzähligen Gesprächen, dass er seine Erfahrungen mit vielen Menschen teilt. Rassismus beginnt nicht mit körperlichen Übergriffen und verbalen Attacken. Rassismus, sagt er, beginnt mit den Signalen, die deine Umwelt dir sendet, subtil aber klar in der Botschaft: Du bist fremd, du bist hier nicht erwünscht. Er kennt Geschichten von muslimischen Frauen, die wegen ihrer Kopftücher auf der Straße beschimpft werden, die lieber zu Hause bleiben. Von Vermietern, die nicht einmal auf Anfragen reagieren weil der Name die nicht-deutsche Herkunft verrät. Geschichten von Menschen, die in Geschäften vom Wachpersonal grundlos festgehalten und durchsucht werden, weil man ihn ihnen Diebe vermutet. Am schlimmsten ist es, erzählt er, wenn es die Kinder trifft. Wenn eine Tochter den Vater fragt, warum sie nicht blond ist. Wenn ein Sohn zu Hause vom Sportverein erzählt, in dem Kinder von anderen mit „du Neger“ beschimpft werden. Das ist die verletzbarste Stelle, das macht hilflos.

Und ja, es hat in den vergangenen Jahren zugenommen, die Hemmschwellen fallen hier im Osten. Er selbst hat nach den Morden von Halle darüber nachgedacht, in die alten Bundesländer zu ziehen. In eine Stadt, in der man als Mensch mit Migrationsgeschichte nicht so auffällt, weil es eine größere Normalität ist. Aber er ist als 19-Jähriger nach Ilmenau gekommen, hat Elektrotechnik studiert, hier eine Familie gegründet. Weimar ist sein Zuhause.

Das Gefühl, ständig auf der Hut zu sein, weil die Umwelt nur darauf wartet, dass du Fehler machst, ist trotzdem immer präsent, sagt Ayman Qasarwa. Rassismus ist für ihn zu einem bestimmenden Lebensgefühl geworden.

Wo soll man damit hin? Zur Staatskanzlei? Zur Antidiskriminierungsstelle? Es gibt kaum Räume, in denen solche Erfahrungen aufgefangen und verarbeitet werden können. Aber die braucht man, sagt er. Ezra-Beratungsstellen zum Beispiel müssen viel mehr in der Fläche arbeiten. Denn nein, du nimmst sie nicht einfach hin, diese Signale. Es wächst kein dickes Fell. Du schluckst sie und sie fressen sich in die Seele. Manche Menschen werden krank davon.

Über all das wollten die Vertreter der ostdeutschen Ausländerbeiräte in einer Pressekonferenz sprechen, heute ist der weltweite Tag gegen Rassismus. Die Veranstaltung mussten sie absagen, wie vieles in diesen Tagen. Sie wollten von der Politik Antworten einfordern. Nach den Konsequenzen aus den Morden von Hanau, und wie die Parteien es künftig mit der AfD halten. Wir müssen wissen, sagt Ayman Quasarwa, was auf uns zukommt.