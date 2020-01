Der seit mehreren Jahren laufende Ausbau der Ortskanalisation in Leubingen soll in diesem Jahr fortgesetzt werden.

Investitionen ins Sömmerdaer Abwassernetz

In Sömmerdas Abwasserinfrastruktur soll in diesem Jahr wieder einiges investiert werden, der Eigenbetrieb Abwasser hat bereits die Schwerpunkte seiner Investitionen festgelegt. So wird zum Beispiel der Ausbau der Ortskanalisation in Leubingen fortgesetzt. Nachdem 2019 der 8. Bauabschnitt mit 580.000 Euro untersetzt war, wird 2020 der nächste Abschnitt (370.000 Euro) vollendet.

Innerhalb der Altstadtsanierung soll am Sömmerdaer Anger in diesem Jahr der Mischwasserkanal ersetzt werden, wofür 180.000 Euro zur Verfügung stehen. Auch auf dem Gartenberg beginnt der Ersatzneubau des Mischwasserkanals. Hier ist der 1. Bauabschnitt mit 520.000 Euro kalkuliert. An der Bahnquerung Bahnhofstraße in der Kreisstadt, wo 2020 die Trinkwasserleitung neu verlegt wird, saniert der Eigenbetrieb Abwasser parallel dazu den Mischwasserkanal und investiert 150.000 Euro. Um mit dem Bau der Ortsentwässerung in Orlishausen-Frohndorf starten zu können, werden die vorbereitenden Planungen in diesem Jahr abgeschlossen. Rund 200.000 Euro kostet die Planung. Für die technische Ausrüstung der Kläranlage, Pumpwerke und Sonderbauwerke stehen zudem jedes Jahr rund 100.000 Euro zur Verfügung.