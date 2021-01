Corona-Inzidenz in Saalfeld-Rudolstadt sinkt unter 300

An den Thüringen-Kliniken in Saalfeld wird an verschiedenen Stellen darauf hingewiesen, wo bei Coronaverdachtsfällen der Abstrich erfolgt. Dazu wurde im Innenhof ein Container des THW aufgestellt, der zumeist vormittags durch Teams des Gesundheitsamtes und am Nachmittag durch die Kassenärztliche Vereinigung genutzt wird.

Saalfeld/Rudolstadt Die Inzidenz in Saalfeld-Rudolstadt sinkt unter 300. Dafür steigt die Zahl der Coronatoten auf mehr als 150 - am Mittwoch 48 Neuinfektionen im Landkreis gemeldet.

Zehn Tage, nachdem der Kreis Saalfeld-Rudolstadt mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 600 den Spitzenplatz aller Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland einnahm, ist dieser Wert am Mittwoch erstmals seit Wochen wieder unter 300 gesunken. Corona-Blog: Masken-Engpass für Polizisten – Gewerkschaft fordert Öffnung von Grundschulen

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) meldete das hiesige Gesundheitsamt in den vergangenen sieben Tagen 292 neue Covid-19-Fälle. Daraus ergibt sich eine Inzidenz von 282,9. Das ist der fünfthöchste Wert in Deutschland und nach Schmalkalden-Meiningen der zweithöchste in Thüringen.

Gleichzeitig wurden am Mittwoch aus dem Landkreis acht neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet, womit die Zahl der Coronatoten auf 151 steigt. Zwei Drittel von ihnen, exakt 60 Frauen und 41 Männer, waren älter als 80 Jahre. Jünger als 60 waren zum Todeszeitpunkt fünf Personen. In stationärer Behandlung in den Thüringen-Kliniken waren am Dienstag 68 Personen, zehn weitere Corona-Patienten wurden intensivmedizinisch behandelt.