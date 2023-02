Sie soll eine Affäre mit Italiens Ex-Premier Berlusconi gehabt haben. In ihrem Buch klärt die Tänzerin "Ruby" über die Vorwürfe auf.

Allein das Pseudonym ist vielsagend: "Ruby Rubacuori" ließ sich die heute 30-jährige Marokkanerin Karima El Marough damals nennen, wegen der gegen Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi vier Prozesse geführt wurden. Ruby, die Herzensbrecherin. In dem sechsjährigen Verfahren, das am Dienstag zu Ende gegangen war, saß sie wegen Falschaussage auf der Angeklagebank. Sie wurde, wie Berlusconi, freigesprochen.

"Mir ist eine große Last vom Herzen gefallen, jetzt werde ich nie wieder einen Justizpalast betreten müssen. Jetzt bin ich frei", jubelte die Marokkanerin, die jahrelang wegen ihrer Affäre mit Berlusconi international für Aufsehen gesorgt hat.

Ruby Rubacuori: Von der Nachtclubtänzerin zu Berlusconis Favoritin

Nun erzählt El Marough ihre Wahrheit über ihre Beziehung zum langjährigen Regierungschef und Medienmogul. Die Nachtklubtänzerin, die 2010 in wenigen Monaten vom passlosen Teenager-Callgirl zur Favoritin Berlusconis avanciert ist, veröffentlicht jetzt eine Biografie.

"Karima" heißt das Werk, in dem sie bestreitet, als 17-Jährige mit Berlusconi in dessen Villa in Mailand Sex gehabt zu haben. "Mein Buch heißt Karima, weil dies mein wahrer Name ist. Ich möchte, dass die Menschen meine Geschichte kennenlernen", erzählt sie.

"Ich bin keine Prostituierte. Ich war Tänzerin in Diskotheken, ich hätte in einen Abgrund stürzen können, bin aber nicht gefallen. Ich hätte mich prostituieren können, ich habe es aber nicht getan", schreibt die 30-jährige Mutter einer elfjährigen Tochter. Zusammen leben sie mit einem Freund in Genua. Sie führt ein zurückgezogenes Leben, will ihre Vergangenheit hinter sich lassen.

Karima el-Mahroug, die Frau im Zentrum des Skandals des ehemaligen Ministerpräsidenten Berlusconi, hält ihr Buch vor einer Pressekonferenz zur Vorstellung des Buches in der Hand. Foto: Antonio Calanni/AP/dpa

El Marough, die laut den Mailänder Staatsanwälten von Berlusconi fünf Millionen Euro für ihr Schweigen über ihre Beziehung erhalten hat, sagt, sie sei öfters im Haus des damaligen Premiers gewesen. Sie habe ihm erzählt, 24 Jahre alt und Tochter einer ägyptischen Mutter und eines brasilianischen Vaters zu sein.

"In seiner Villa habe ich Bauchtänze aufgeführt und dabei ein Kleid getragen, das (der ehemalige libysche Diktator, d. Red.) Gaddafi Berlusconi geschenkt hatte. In einem so kostbaren Kleid zu tanzen machte mich stolz und gab mir das Gefühl, wichtig zu sein", erinnert sie sich.

Für ihre Besuche erhielt sie ein Kuvert mit 2000 Euro. Dem Ex-Premier ist sie dankbar. "Ich habe von Berlusconi nur Gutes erfahren", sagt sie.

Ruby Rubacuori: Dramatische Kindheit und Festnahme

Der erste Teil des Buches ist El Maroughs Kindheit gewidmet, die sie zunächst in Fquih Ben Salah, einem kleinen Dorf in Marokko, verbrachte, wo sie am 1. November 1992 geboren wurde. Die Tochter eines marokkanischen Gemüsehändlers, die im Alter von neun Jahren mit ihren Eltern ihre Heimat verließ, um ins sizilianische Messina zu ziehen, berichtet von einer dramatischen Kindheit.

Ihre ersten Teenager-Jahre verbrachte Ruby aufgrund eines Gerichtsbeschlusses in einer Betreuungseinrichtung für Minderjährige, aus der sie immer wieder ausriss. Mit 16 Jahren nahm sie an einem Schönheitswettbewerb auf Sizilien teil.

Dort traf sie den bekannten TV-Starjournalisten und guten Berlusconi-Freund Emilio Fede, der sie zu einer Party in die Luxusresidenz des Premiers in Arcore bei Mailand einlud.

In Arcore fiel die junge Schönheit unter den vielen Showgirls auf, die die Nächte des betagten Regierungschefs aufheizen sollten. Der Spaß dauerte jedoch nicht allzu lang. 2010 nahm die Polizei Ruby fest, nachdem sie von einer Freundin bezichtigt worden war, ihr 3000 Euro gestohlen zu haben.

Nach einigen Telefonaten Rubys gelangte der Fall direkt ins Büro des damaligen Premiers Berlusconi, der sich dafür einsetzte, das Mädchen freizubekommen. Ruby sei unberechenbar, der Premier befürchtete einen Skandal, geht aus den Polizeiprotokollen hervor.

Berlusconi erwirkt Freilasssung: Vorwurf Amtsmissbrauch

Nach Aussagen der Polizei erwirkte Berlusconi ihre Freilassung, indem er behauptete, dass das Mädchen eine Verwandte des damaligen ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak sei. Deswegen müsse der Fall unbedingt ohne großes Aufsehen gelöst werden, habe er gesagt.

Wegen des Drucks auf die Polizei zugunsten von Rubys Freilassung, musste sich Berlusconi wegen Amtsmissbrauchs vor Gericht verantworten. Er wurde freigesprochen.