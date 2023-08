Viele Deutsche reisen im Sommer nach Italien. Das sind einige der beliebtesten Reiseziele in Italien:

Berlin Schläft es sich bei Kirchengeläut besser als bei Stille? Darüber ist in einer italienischen Kleinstadt ein großer Streit ausgebrochen.

Pienza in der Toskana ist ein beschaulicher kleiner Ort mit ein paar Tausend Einwohnern, kleinen Gassen und einem Kirchturm – der zurzeit für reichlich Ärger sorgt. Doch von vorn.

Das historische Zentrum der kleinen Stadt gehört zum Unesco Kulturerbe. Papst Pius II. hat es im späten 15. Jahrhundert neugestalten lassen – in einem Stil, der heute als prägend für die Renaissance gilt. Kein Wunder also, dass der kleine Ort in Italien zu einer Touristenattraktion geworden ist.

Toskana: Nächtliches Gebimmel – für manche unverzichtbar

Urlauber bevölkern tagsüber die kleine Stadt und können sich von der Architektur begeistern lassen. Nachts ziehen sie sich in ihre Hotels und Ferienwohnungen zum Schlafen zurück – und genießen die Stille. Womit wir beim Auslöser des Streits sind. Denn noch vor einigen Monaten wurde die Stille der Nacht regelmäßig durch das Läuten der Kirchturmglocke gebrochen. Bis sich die Beschwerden über den nächtlichen Lärm häuften. Manolo Garosi, der Bürgermeister des Städtchens, sagte gegenüber dem britischen Sender "BBC": "Mehrere Besitzer von Bed & Breakfasts, die gleichzeitig Bewohner der Stadt sind, haben sich beschwert." Die Touristen hätten bei dem nächtlichen Läuten keinen Schlaf gefunden.

Daraufhin ließ man die Glocke verstummen – zumindest zwischen Mitternacht und sieben Uhr morgens. Doch daran stören sich jetzt einige Anwohner. Mehrere Bewohner von Pienza beschwerten sich jüngst gegenüber dem italienischen Sender "Rai", dass sie bei der Stille keinen Schlaf finden würden. Sie seien mit dem Läuten der Glocke aufgewachsen, dieses sei in der Stille der Nacht ein Lebenszeichen gewesen. Bislang macht die Stadt jedoch keine Anstalten, auf die Beschwerden einzugehen. Den Touristen kann es somit egal sein, sie können beruhigt schlafen – zumindest vorerst. (fmg)