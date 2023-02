Foto: NARA CITY BOARD OF EDUCATION / Wikimedia Commons

Japanische Forschende haben ein gigantisches Schwert in einer alten Grabanlage entdeckt. Die Länge überrascht die Wissenschaftler.

Ein Fund von Archäologen hat in Japan für Furore gesorgt und das nicht nur in Forscherkreisen

1600 Jahre lang soll ein Schwert in einem Grab gelegen haben, bis es gefunden wurde

Die Größe des Schwertes sorgte bei Forschern für große Zweifel

Es ist ein sensationeller Fund, den japanische Archäologen in einem über 1600 Jahre alten Grabhügel gemacht haben. Aus der Anlage nahe der Stadt Nara in Japan konnten sie ein gigantisches Schwert und einen Bronzespiegel bergen. Die Klinge ist mit eine Länge von knapp 2,3 Metern das größte jemals gefundene Schwert seiner Art.

Aufgrund ihrer Größe wurde die Waffe höchstwahrscheinlich nie im Kampf eingesetzt. Viel eher soll sie einen zeremoniellen und rituellen Zweck gehabt haben, um böse Geister fernzuhalten.

Die Archäologen hatten die Fundstücke bereits im letzten November in der Grabanlage "Tomio Maruyama" freigelegt. "Ich war überrascht", berichtet Riku Murase, Archäologe für das Forschungszentrum der Stadt Nara, dem Nachrichtenmedium "Live Science". "Es war so lang, dass ich zweifelte, ob es echt ist".

Dako-Schwerter: Eine Meisterwaffe aus der Region

Die sogenannten Dako-Schwerter waren in ganz Japan verbreitet gewesen. Typisch für die Waffen ist die Klinge, die besonders wellig und gebogen ist. In Japan wurden schon mehrere Dako-Schwerter ausgegraben, keines aber bisher von dieser Größe. "Es ist zweimal so groß wie jedes vergleichbare Schwert, das wir jemals gefunden haben", erzählt Murase bei "Live Science".

Der Archäologe Stefan Maeder erklärte gegenüber dem Medium, dass die Waffe wegen ihrer ungewöhnlich Form wahrscheinlich nicht zum Kämpfen gedacht war. Übergroße Schwerter hatten lange Tradition in Japan, um sie Geistern oder Göttern darzubieten. In vielen Shinto-Schreinen und buddhistischen Tempeln seien sie immer noch erhalten.

Die Form der Dako-Schwerter könnte eine Schlange oder einen Drachen darstellen, so Maeder. So sollte vielleicht die magische Kraft der Waffe erhöht werden. Der mit dem Schwert gefundene Bronzespiegel ist 60 Zentimeter hoch und 30 Zentimeter breit. Auch er wurde wahrscheinlich zur Abwehr böser Geister angefertigt.

Der Bronzespiegel wurde in der Nähe des Schwertes gefunden. Auch er sollte böse Geister abwehren. Foto: NARA CITY BOARD OF EDUCATION / KYODO

Lesen Sie auch: Zypern: Sieben verendete Wale an Küste angeschwemmt

Funde aus der Kofun-Zeit

Die Grabanlage stammt aus der Kofun-Periode, die auf 300 bis 710 n. Chr. datiert wird. Die Nara-Region ist übersät mit tausenden Grabanlagen aus dieser Zeit. Laut "Live Science" werden insgesamt 160.000 von ihnen in ganz Japan vermutet.

Die Fundstelle Tomio Maruyama ist allerdings besonders groß. Sie hat einen Durchmesser von 100 Meter und ist zehn Meter hoch. Die Funde aus der Grabstätte haben die Archäologen überrascht. Sie hatten die Schmiedekunst aus der Kofun-Periode für weniger fortschrittlich gehalten (os).

Lesen Sie auch: Funde auf dem Meeresgrund: Fünf spektakuläre Schiffswracks