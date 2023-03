Drama um Jasmin Tawil: Mutter verhaftet, Sohn im Heim

Berlin/Montezuma. GZSZ-Star Jasmin Tawil (40) wird in Costa Rica verhaftet, ihr dreijähriger Sohn Ocean kommt ins Heim. Was hinter dem Drama steckt.

Es ist ein neuer Tiefpunkt für Jasmin Tawil und der wohl bisher dramatischste, denn er betrifft nicht nur sie selbst: Die Schauspielerin und Ex-Frau von Popsänger Adel Tawil ist am vergangenen Samstag in Costa Rica nahe Montezuma verhaftet worden. Laut Medienberichten stoppte die Polizei einen Wagen, in dem die 40-Jährige zusammen mit einem befreundeten Ehepaar unterwegs war, und führte sie ab. Ihr dreijähriger Sohn Ocean ist nun in einem Kinderheim untergebracht.

Tawil selbst wurde mittlerweile vom Gefängnis in eine psychiatrische Einrichtung verlegt. Die gebürtige Berlinerin, bekannt aus der TV-Show „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, lebt seit Anfang 2021 in Costa Rica, gemeinsam mit ihrem Sohn und ihrem Partner Miquele. Seit einigen Wochen kursieren Trennungsgerüchte um die beiden. Es soll zu Handgreiflichkeiten gekommen sein, die für Tawil in einer Anzeige endeten.

Tawils Vater will seinen Enkel aus dem Heim holen

Tawils Vater, Michael Weber, bestätigte die Gerüchte um seine Tochter in einem Gespräch mit dem Fernsehsender RTL: „Unter anderem soll sie auf die Familie ihres Freundes losgegangen sein und auf Service-Personal in einem Hotel.“ Jasmin sei per Haftbefehl gesucht worden. „Ich bin unendlich traurig und weiß aktuell nicht, was ich machen soll“, so der Vater. Seine Sorge gilt seinem Enkelsohn: „Ich habe seit dem 20. Februar ununterbrochen Kontakt mit dem Konsulat und könnte Ocean eventuell mit Hilfe des Jugendamtes Berlin aus dem Heim rausholen.“

Neben ihrer Arbeit als Schauspielerin hatte Jasmin Tawil auch musikalische Ambitionen. Sie schrieb Songs mit ihrem Ex-Mann Adel Tawil und wirkte in den Musikvideos der Band „Ich+Ich“ mit. Foto: Frank P. Wartenberg / ddp

Das Problem: Ocean Tawil hat die amerikanische Staatsbürgerschaft, sein Großvater kann ihn nicht ohne weiteres zu sich nach Deutschland holen. Dass er selbst nach Costa Rica fliegt, um seinen Enkel abzuholen, ist unmöglich: Er könne wegen einer Krankheit nicht länger als zwei Stunden fliegen. Er wolle nun aber beim Berliner Jugendamt vorstellig werden, um die Überführung seines Enkels nach Deutschland zu erwirken, so Weber. In der Zwischenzeit gehe es dem Dreijährigen in dem Heim, in dem er nun betreut wird, den Umständen entsprechend gut. „Er hat da Spielkameraden, soll sehr fröhlich und ein sehr aufgewecktes Kind sein.“

Ex-Frau von Adel Tawil stürzte nach der Trennung ab

Und seine Mutter? Bis 2014 war Jasmin Tawil mit Popsänger Adel Tawil (44) verheiratet. Das Paar verliebte sich 2001 und heiratete 2011 in Berlin. Die große Feier fand im Schloss Charlottenburg statt, ganz wie es sich gehört, mit Schleier und weißen Tauben. Doch nur drei Jahre später ging die Beziehung in die Brüche, das Paar reichte 2014 die Scheidung ein. Adel Tawil sei nicht mit ihren Karriere-Plänen klargekommen, wie Jasmin später in einem Interview mit der „Gala“ behauptete: „Ich sollte für ihn weiterhin die Frau sein, die ihm den Tee reicht und die Hemden bügelt.“

Lesen Sie auch:„Quadratschädel“: Das denken Spanier wirklich über Deutsche

Für Beobachter war die Trennung von Adel Tawil für Jasmin der Beginn einer Abwärtsspirale. Die damals 32-Jährige sprach sehr offen über ihr „gebrochenes Herz“ und zeigte sich verletzt, als ihr Ex-Mann ein Jahr nach der Trennung mit seiner neuen Freundin auf dem roten Teppich erschien. Aus der Öffentlichkeit zog sie sich fast gänzlich zurück und auch in Berlin hielt sie es nach eigener Aussage nicht mehr aus. Es zog sie in die USA, wo sie laut Medienberichten .

Dreizehn Jahre lang waren die beiden ein Paar: Schauspielerin Jasmin Tawil und „Ich+Ich“-Frontmann Adel Tawil. Foto: via www.imago-images.deimago / Mauersberger

Tawil löschte ihr Instagram-Profil, meldete sich nicht mehr bei ihrer Familie. Im Juli 2019 war die Ex-Schauspielerin schließlich wie vom Erdboden verschluckt. Ihre letzte Spur führte nach Hawaii, von wo aus sie sich Anfang September mit einem Beitrag auf Instagram zurückmeldete. „Wenn das Glück dich trifft“, steht unter dem Foto, das Tawil und ihren kleinen Sohn Ocean zeigt. Dass sie überhaupt schwanger war, hatte bis dato niemand gewusst.

Neue Liebe schien der Schauspielerin Halt zu geben

Es schien bergauf zu gehen für die Berlinerin: Noch Anfang 2021 verkündete sie auf Social Media, den Vater ihres Sohnes, einen Hawaiianer, heiraten zu wollen. Im Oktober desselben Jahres gab sie statt ihrer Vermählung eine neue Liebe bekannt. Ihre neue Wahlheimat: Costa Rica. Der neue Mann an ihrer Seite, den sie dort kennenlernte: „Das Beste, was mir passieren konnte.“ Es passe einfach zwischen ihr und dem damals 38-jährigen Miquele, er gebe ihr Halt, schwärmte Tawil damals im Gespräch mit der „Bild“. Zwei Jahre später scheint auch die Beziehung zu dem Italiener gescheitert zu sein.

Lesen Sie auch:RTL2 sagt angekündigte Doku-Soap mit Michael Wendler ab

Wie es nun mit der 40-Jährigen weitergeht, scheint niemand so recht zu wissen. Jasmin Tawil ist in Deutschland als Schauspielerin bei GZSZ bekannt geworden, spielte darin jahrelang die Rolle der Franziska Reuter. Später verdiente Tawil ihr Geld vorwiegend mit Reality-TV-Shows. In der achten Staffel von „Promi Big Brother“ belegte sie im August 2020 den 15. Platz. Und auch in der RTL-Show „Unbreakable“ war sie zu sehen.

Von den 400.000 Euro aus TV-Einnahmen, mit denen sie nach Costa Rica kam, sei allerdings schon nichts mehr übrig, wie ihr Vater gegenüber RTL berichtet. Michael Weber zeigt sich ratlos: „Unser Verhältnis war bis vor zwei Monaten wieder gut, und dann ist sie in ein tiefes Tal gefallen.“