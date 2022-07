Las Vegas. Laut den Gerichtsdokumenten heirateten Ben Affleck und Jennifer Lopez am Samstag. Die Schauspielerin nimmt den Namen ihres Mannes an.

Jennifer Lopez ist gerade erwacht aus der, wie sie sagt, „besten Nacht“ ihres Lebens. In ihren weißen Hotelbettlaken blinzelt sie noch etwas verschlafen, statt Make-up trägt sie jenen „Glow“, wie man ihn nur nach sehr guten Nächten hat. In ihrer Hand hält die 52-Jährige das Smartphone. Denn was bringt die schönste Nacht, wenn man sie nicht auf Social Media teilt?

„Wir haben es getan!“, verkündete die Sängerin und Schauspielerin und meint: Sie und Filmstar Ben Affleck (49) haben geheiratet. Es ist ein Happy End 20 Jahre nach der ersten Verlobung, die damals nach 18 Monaten platzte. Erst vor einem Jahr hatte das Paar sich wieder versöhnt.

Sie hätten es gerade noch um Mitternacht zu der Little White Wedding Chapel in Las Vegas geschafft, schreibt Lopez auf ihrer Fanseite. Die Hochzeitskapelle habe netterweise eigens für sie etwas länger aufgehabt.

Hochzeit von Ben Affleck und Jennifer Lopez: Zwei Kleider und ein Smoking

Eine Blitzhochzeit heißt nicht, dass man nur ein Kleid trägt. Lopez entschied sich für zwei Entwürfe des libanesischen Designers Zuhair Murad, eines hoch geschlossen, das andere schulterfrei mit Schleier – eine Requisite aus ihrer Romantikkomödie „Marry Me“. Umgezogen hatte Lopez sich im Pausenraum für das Personal der Kapelle.

Affleck griff einen weißen Smoking aus seinem Kleiderschrank und zog sich auf der Herrentoilette um. „Wir lasen unser Gelübde selbst ab und tauschten die Ringe, die wir den Rest unseres Lebens teilen werden.“ Abgerauscht sind sie dann in einem pinkfarbenen Cadillac mit offenem Verdeck.

Jennifer Lopez nimmt seinen Namen an

Lopez nahm zum ersten Mal den Namen eines Ehemanns an: Jennifer Lynn Affleck heißt sie von nun an. „Liebe ist schön, Liebe ist einzigartig. Und offenbar ist Liebe auch geduldig“, schrieb sie noch.

Ben Affleck und Jennifer Lopez wollen es noch einmal miteinander versuchen. Foto: dpa

Verliebt hatten sie sich 2002 bei Dreharbeiten zu ihrem gemeinsamen Film „Gigli“. Sie hatte bereits Ehen mit einem Kellner und einem Tänzer hinter sich und eine skandalträchtige Beziehung zu dem Rapper P. Diddy.

Affleck kam aus der Beziehung mit Oscarpreisträgerin Gwyneth Paltrow. Der Popstar und der Hollywood-Liebling waren neben den Beckhams das größte Glamourpaar ihrer Zeit und das erste, das einen Paarnamen erhielt, „Bennifer“.

Lesen Sie auch: Oscars 2022 - Die besten Bilder der Preisverleihung

Schon 2003 war eine Hochzeit geplant

Die Paparazzi verloren nie ihre Spur. Im Rückblick sagt Affleck, die Berichte wären „sexistisch und rassistisch“ gewesen auf eine Weise, wie es heute nicht mehr möglich wäre. Lopez’ Eltern sind aus Puerto Rico nach New York eingewandert, heute identifiziert sie sich als „Woman of Color“. In keinem Artikel von damals fehlte ein Hinweis auf ihre „Latina-Kurven“.

Dennoch: Lopez scheint die Liebe im Blitzlicht zu genießen. Sie widmet Affleck Songs wie „Glad“ und knutscht mit ihm im Videoclip zum Song „Jenny From The Block“ auf einer Yacht. Affleck erntet dafür Spott, sein Management ist besorgt, dass er zum Boulevardclown wird und sich als ernstzunehmender Schauspieler unmöglich macht.

Tatsächlich werden die gemeinsamen Filme „Gigli“ und „Jersey Girl“ grandiose Flops. „Jen und ich machten den Fehler, uns zu zugänglich zu machen“, reflektierte Affleck später. Die für September 2003 geplante Hochzeit wird verschoben, im Januar 2004 platzt die Verlobung.

Romantisch statt „öde und geschlechtslos

Affleck heiratet bald darauf die ungleich zurückhaltendere Schauspielerin Jennifer Garner, die zwei Kinder von ihm bekommt. 2015 trennen sie sich. Grund soll Afflecks andauernder Kampf gegen seine Spiel- und Alkoholsucht gewesen sein.

Lopez wiederum heiratet den Sänger Marc Anthony, der ebenfalls puerto-ricanische Wurzeln hat. 2008 bringt Lopez Zwillinge zur Welt. Nach der Trennung 2011 hat sie eine Beziehung mit dem 17 Jahre jüngeren Tänzer Caspar Smart und verlobt sich mit dem Baseballer Alex Rodriguez. Auch diese Hochzeit platzt.

Happy End für „Bennifer“

All diese Aufs und Abs schaffen nun die besten Voraussetzungen dafür, dass die Liebe im zweiten Anlauf glückt, ist Lopez überzeugt. „Wir sind jetzt älter, wir sind schlauer, wir haben Kinder und mehr Erfahrung und gehen all diese Dinge jetzt viel bewusster an“, sagte Lopez kürzlich dem Magazin „People“.

„Bennifer“ wäre nicht das erste Promipaar, das ein spätes Happy End mit Trauschein findet: Vanessa Redgrave heiratete Franco Nero, als der gemeinsame Sohn 37 war, Prinz Charles und Camilla sagten 35 Jahre nach ihrem ersten Flirt Ja.

Vor allem setzt Lopez ein Zeichen, dass man auch mit 50plus noch romantisch und nicht nur pragmatisch sein kann. Für die Autorin Tracey Corx („Super Sex beginnt mit 50“) gehört sie zu den „starken weiblichen Vorbildern, die andere Generationen nie hatten“.

Frauen wie sie zeigten, dass man nicht „geschlechtslos, unsichtbar und öde werden muss, nur weil man ein halbes Jahrhundert auf der Welt ist.“ Im Cadillac zur Las-Vegas-Hochzeit – das ist schließlich so ziemlich das Gegenteil von öde.

Vorzüge der Ehe über 50: Man kennt sich selbst besser

Laut der Paartherapeutin Anica Plaßmann (Buch „Sexfrei“) hat eine neue Ehe mit über 50 auch Vorzüge. Unter anderem befände sich das Paar in der Persönlichkeitsentwicklung im Fortgeschrittenen-Level. Das bedeute, so Plaßmann, dass man sich selbst besser kenne, die eigenen Bedürfnisse, Vorzüge und auch die Makel. Diese betrachte man meistens relaxter als noch mit 30. „Das kommt auch dem Sex zugute.“

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.