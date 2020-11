Jetzt 100 aktive Fälle in Saalfeld-Rudolstadt - Dritte Corona-Station im Krankenhaus

Saalfeld/Rudolstadt. In den Thüringen-Kliniken wurde eine dritte Corona-Station in Betrieb genommen.

Mit Stand vom Montag wurden 26 weitere Personen im Landkreis positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der aktiven Fälle liegt bei 100, denn 40 Personen wurden aus der Quarantäne entlassen. Vier Personen sind in Verbindung mit einer Coronainfektion verstorben. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog .

Erkältung, Grippe oder Covid-19 – So unterscheiden sich die Symptome

Rudolstadt: Corona-Fall an der Schillerschule

In stationärer Behandlung in den Thüringen-Kliniken in Saalfeld und Rudolstadt befinden sich 30 Personen. Da für die beiden bisherigen Stationen die Aufnahmegrenze erreicht ist, wurde eine dritte Corona-Station in Betrieb genommen. Darüber hinaus besteht für 479 Personen eine Quarantäneanordnung des Gesundheitsamtes.

Der vom Robert-Koch-Institut (RKI) berechnete Inzidenzwert liegt bei 88,2 pro 100.000 Einwohner.