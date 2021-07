Firmenchef Jörg Prophet zeigt Niels Neu und Dirk Vetter (von links) vom Nordthüringer Unternehmerverband sein Seilzugwerk in Gehren.

Jörg Prophet aus Nordhausen betreibt Werk in Gehren mit 90 Mitarbeitern

Nordhausen. Staatliche Zuschüsse für Lehrlinge: Warum die Familie Prophet eine Initiative des Nordthüringer Unternehmerverbandes unterstützen will.

Jörg Prophet ist der führende AfD-Politiker im Kreis Nordhausen. Als Unternehmer agiert er jenseits des Südharzes. Gemeinsam mit seiner Frau Birgit, seinem Sohn Erik und seiner Tochter Jana betreibt er in Gehren bei Ilmenau ein Seilzugwerk sowie eine weitere Firma in Rumänien. Die Unternehmerfamilie gilt als zuverlässiger Zulieferer der Automobilindustrie. Zwei Drittel ihrer Produkte liefern Prophets an Hersteller von Pkw und Nutzfahrzeugen.

Am Standort in Gehren sind 90 Frauen und Männer im Drei-Schicht-Betrieb beschäftigt, darunter vier Auszubildende.

Seit dem Jahr 2018 ist Prophet Mitglied des Nordthüringer Unternehmerverbandes (Nuv). Deshalb bekam er jetzt Besuch aus Nordhausen. Niels Neu und Dirk Vetter vom Nuv-Vorstand machten sich auf den Weg nach Gehren.

Das Gespräch mit der Verbandsspitze nutzte Prophet, um auf Probleme aufmerksam zu machen. Die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen sei unter anderem durch einen immer höheren Preis für Energie eklatant gefährdet, meint er. „Auch aus diesem Grund werden bestimmte Produkte und ein Teil der Neuanläufe unserer Produktion in Rumänien realisiert. Somit wird das Stammwerk nicht belastet.“

Wenn Prophets über neue oder Folgeaufträge mit den Konzernen verhandeln, dann seien sie „schon lange nicht mehr als deutsche Unternehmen allein am Verhandlungstisch“, berichtet der Nordhäuser. Firmen aus China und Indien seien immer mit dabei „und legen gerade durch die niedrigen Lohnstückkosten lukrative Angebote auf den Tisch. Da können wir als Deutsche dann nur noch mit der exzellenten Qualität unserer Produkte und Liefertreue punkten“.

Sorgen bereitet zudem die Nachwuchsgewinnung. Deshalb schließt sich Prophet der Initiative des Nuv an, die Ausbildungsvergütungen von Azubis durch einen staatlichen Zuschuss auf ein attraktives Niveau zu heben. Der materielle Hebel könnte entscheidend sein, um junge Menschen zu motivieren.