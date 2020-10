Jubiläum in Ilfeld: Nichts im Magen, aber den Tango in den Beinen

Vor ihnen türmt sich ein Berg an alten Fotos auf. Jedes erzählt eine andere Geschichte, die beide gemeinsam erlebt haben. Das erste, was Helga Müller aus den Erinnerungen aus vergilbten Papier zieht, ist ein Hochzeitsfoto. Beide himmeln sich darauf einander an. Während sie auf dem Lichtbild von 1950 leicht unscharf wirkt, sind die Gedanken des Ehegespanns daran heute noch glasklar. Als wäre es gestern gewesen.

Fredeber Müller nimmt die Schwarz-Weiß-Aufnahme in die Hand und schwärmt, wie schön seine Helga in ihrem Hochzeitskleid aussah. Doch das Grinsen im Gesicht des Mannes und der verträumte Blick sagen mehr als Tausend Worte. Dabei ist das schon 70 Jahre her. Die dazugehörige Gnadenhochzeit, die so heißt, weil sie Gottes Gnade und Güte symbolisieren soll, feiern die Ilfelder am 6. Oktober in Familie.

„Allerdings fehlte zu dem wunderschönen Brautkleid ein Frack für mich“, erzählt Fredeber Müller und erinnert sich, das sein Vater zufällig einen Opernsänger kannte, bei dem er sich diesen leihen konnte. „Jedoch hatte die Hose Hochwasser“, feixt der 91-Jährige. Also verlängerte man diese kurzerhand mit Hosenträgern und alles war passend, ebenso wie der dazugehörige Zylinder. Dass das Hochzeitsauto ein Horch war und er an dem Tag bei 23 Grad Celsius und prallem Sonnenschein qualvoll schwitzte, da er den Frack erst um Mitternacht ablegen konnte, vergisst er sein Leben nicht. Wie auch die gesamte Hochzeit in der Altendorfer Kirche und anschließenden Feier im Schurzfell. Was wohl auch daran liegen mag, dass die Hochzeitsgesellschaft satte 100 Liter Hagebuttenwein und sagenhafte dreieinhalb Zentner Schwein verspeist hat.

Das nächste Lichtbild aus dem Erinnerungsberg, zeigt das Gnadenhochzeitspaar im Jahr 1977. Glücklich und stolz stehen sie in weißem Kittel vor ihrer Theke. „Zu jener Zeit haben wir eine Drogerie in Ilfeld betrieben“, erinnert sie sich. Das Angebot damals reichte von Farben und Lacken über Seife bis hin zu Kosmetik und dem Entwickeln von Urlaubsfotos. „Nur nicht verzagen, erst den Müller fragen“, lautete damals in Ilfeld ein gängige Spruch.

Schon Fredeber Müllers Vater hatte einst eine Drogerie in Salza betrieben. Er selbst schätzt damals den Beruf und machte eine Lehre als Drogist, zusammen mit seiner Freundin Helga. Seither arbeiten die beiden Seite an Seite: 1952, als sie in die Drogerie des Vaters einstiegen. 1955, als sie die Drogerie in Ilfeld übernehmen. Und auch 1995, als beide in Rente gehen. Jeden Tag sind sie zusammen – beruflich wie privat. Dass das gut geht, wussten sie. Schließlich kannten sie aus dem Krieg Entbehrungen und hielten allein schon deswegen zusammen. „Zu meinen Schwiegereltern hatte ich auch einen guten Draht. Die Nachkriegszeit hat uns eben alle zusammengeschweißt“, erklärt der Mann. Seine Frau Helga kann das nur bestätigen. Als junge Frau hatte sie die Bombardierung Nordhausens miterleben müssen.

Umso glücklicher sei sie damals gewesen, als alles vorbei war und später ein mutiger, junger Mann mit dem Namen Fredeber Müller sie in Salza zum Tanzen aufforderte. „Wir hatten nichts im Magen, aber den Tango in den Beinen“, sagt er lachend.