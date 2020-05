Nordhausen. Die ersten Kurse der Jugendkunstschule werden in dieser Woche wieder angeboten. Im Hintergrund feilt die Schule schon am Sommerferienprogramm.

Jugendkunstschule in Nordhausen auf dem Weg zur Normalität

Wie überall in der Stadt waren auch in der Jugendkunstschule wochenlang die Türen für Besucher geschlossen. Das Team nutzte die stille Zeit für das Nähen von Gesichtsmasken, zum Aufräumen und Erarbeiten von neuen Kurskonzepten.

Inzwischen steht fest: Die Thüringer Jugendkunstschulen dürfen schrittweise wieder Kurse und Projekte in ihren Häusern anbieten. Grundlage dafür ist ein umfassendes Hygienekonzept, das vom Land geprüft und anerkannt wurde. Diese Vorgaben zum Schutz vor einer Ausbreitung des Corona-Virus müssen verbindlich in allen Jugendkunstschulen umgesetzt werden. „Wir haben unsere Räume und Materialien so vorbereitet, dass die Kurse sicher starten können und gleichzeitig auch viel Freude bereiten. Tische werden verschoben, Staffeleien in Position gebracht und der Eingangsbereich für unsere Teilnehmer markiert. Neue Kurszeiten werden eingeplant. Es gilt, so wenig wie möglich zufälligen Kontakt zu gewährleisten. Zunächst starten wir mit kleinen Kursen für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren. Wir sehen das als ersten Schritt hin zu einer neuen Normalität, die uns vermutlich noch lange Zeit in allen Lebenslagen begleiten wird“, erklärt Martina Degenhart, Leiterin der Jugendkunstschule in Nordhausen.

Was aktuell noch nicht möglich ist, sind die zahlreichen Workshops und Projekte mit Schulklassen, der Kursbetrieb für kleine Kinder sowie Angebote für Senioren. „Gerade ältere Menschen zählen zur Risikogruppe. Deshalb warten wir mit dem Kursbeginn so lange, bis sich die Lage weiter entspannt und wir eine Genehmigung seitens der Behörden erhalten.“

Neben der langsamen Öffnung des Kursbetriebes wird auch an einem umfangreichen Ferienprogramm gearbeitet. „Wir bereiten gerade Angebote vor, die während der gesamten Sommerferien von Kindern und Jugendlichen wahrgenommen werden können. Was konkret dann auf dem Plan steht, ist noch nicht sicher. Aber es wird auf jeden Fall ein bunter Strauß von Möglichkeiten, die Sommerferientage auch ohne Fernreisen kreativ zu verleben – mit Freude am Gestalten, Spaß mit Freunden und vielen neuen Eindrücken“, verspricht Martina Degenhart.