Junge Union in Nordhausen sagt Danke

Die Junge Union in Nordhausen versendete dieser Tage mehrere kleine Versorgungspakete an einzelne systemrelevante Stellen im Landkreis. Diese enthielten Kaffee, Tee, Süßigkeiten, Schokolade und weitere Kleinigkeiten. Damit will die Junge Union Krankenschwestern, Kindererziehern und Kassierern eine Freude bereiten. Diese gäben tagtäglich ihr Bestes dafür, dass das Leben in der aktuellen Situation geordnet weitergehen könne. Dafür sei ihnen ein besonderer Dank gegönnt. Der JU-Vorsitzende Chris Schröder, der selbst Pflegekraft ist, meint dazu: „Unsere Aktion ist nur ein bescheidener Beitrag. Es gibt so viele Stellen, die ebenso unsere Dankbarkeit verdienen.“ Er wünsche sich weiterhin, „dass wir als Gesellschaft daraus lernen, unsere Kassierer, Pfleger und alle anderen Akteure zu schätzen und ihnen unseren Dank nicht erst zu zeigen, sobald es wieder brenzlig wird.“