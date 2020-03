Jungparlamentarier bieten tätige Hilfe an

Das erst vor drei Monaten gegründete Jugendparlament der Gemeinde Straußfurt will sich mehr für den Tier- und Naturschutz einsetzen. Um ihre Unterstützung anzubieten und um herauszufinden, bei welchen Projekten sie helfen können, trafen sich sieben der insgesamt 14 Jungparlamentarier am Freitagnachmittag mit dem Inhaber des Henschlebener Umwelt- und Erlebnishofes „Nanu Kanu“, Uwe Gaspar. Die Idee zur Hilfsaktion kam vom stellvertretenden Straußfurter Bürgermeister Dirk Barthel und von Gemeinderat Bruno Starroske. Uwe Gaspar freut sich über die freiwillige Unterstützung, ist er sonst in Sachen Tier- und Naturschutz rund um den Straußfurter Stausee doch oft eher Einzelkämpfer. Besonders froh ist Gaspar darüber, dass es vor allem junge Leute sind, die helfen möchten. „Das sichert die Zukunft“, sagt er.

Den Fledermäusen helfen, sobald es möglich ist

Gaspar stellte den Jugendlichen einige Projekte vor, bei denen er Hilfe gebrauchen könnte. Besonders interessiert waren die Schüler an dem Fledermauskeller nordwestlich des Unstrut-Staubeckens. Dort trieben Vandalen ihr Unwesen, zum Leidwesen der Tiere, die dort leben. Derzeit, sagt Uwe Gaspar, könne man an dem ehemaligen Rübenkeller nicht viel machen, weil die Fledermäuse noch Winterschlaf halten. „Und anschließend werden sie Junge haben.“ In dieser Zeit dürfe man die kleinen Nachtschwärmer nicht stören. Danach allerdings müsse einiges getan werden, damit der Keller nicht irgendwann einfach zusammenfällt.

Waschbären den Weg zum Rotmilanhorst versperren

Die Rotmilane, die in der Region heimisch geworden sind, müssen hingegen aktiv gesucht werden. Um den Horst des Paares zu finden, kann Gaspar ebenfalls Hilfe gebrauchen. Der Baum, auf dem die Vögel nisten, müsse mit Schutztafeln umstellt werden, damit Waschbären nicht an die Eier oder an die Jungtiere heran kommen können. Die Tafeln hindern die Waschbären daran, am Baumstamm hochzuklettern.

Weitere Punkte, bei denen die Jugendlichen helfen könnten, sind zum Beispiel die Streuobstwiesenpflege, das Säubern des Henschlebener Kirchturms, in dem zuweilen auch Eulen nisten, die Bereinigung der Schilfflächen am Straußfurter Stausee und ein noch aufzubauender Infopunkt, der Touristen über die Artenvielfalt dort informieren soll.