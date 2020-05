Im Kiosk am Gondelteich in Neustadt bedient Stefanie Büssel einen Kunden.

Neustadt. Neustadt darf sich freuen: An diesem Sonntag ist der Saisonstart für Musik am Gondelteich geplant.

Musik liegt in der Luft. Endlich ist es wieder so weit. Trotz Corona-Pandemie wagt der Luftkurort einen weiteren Schritt zur Normalität. Deshalb lädt Stefan Hofmann an diesem Sonntag am Neustädter Gondelteich-Kiosk zur musikalischen Kaffeetafel mit dem Alleinunterhalter Achim Grossmann ein. Los geht es um 14.30 Uhr – aber nur bei schönem Wetter.