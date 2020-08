In der Straße Große Lehne in Werther gehen die Arbeiten am Abwasser- und Regenkanal gut voran. Vorarbeiter Thomas Medel unterstützt hier den Bagger beim Verlegen der Rohre.

Kanalbau in Werther geht gut voran

Trotz der sengenden Hitze machen die Bauarbeiten in der Straße Große Lehne in Großwerther gute Fortschritte. „Gut 100 Meter haben wir schon geschafft“, sagt Thomas Medel von der Baufirma Gustav Utsch aus Artern. Hier unterstützt der den Bagger beim Verlegen der Rohre. Das Unternehmen verlegt in der Straße einen neuen Schmutz- und Regenwasserkanal auf einer Länge von etwa 650 Metern. „Wir liegen gut im Plan“, so Medel weiter. Bis Ende des Jahres soll das Bauprojekt, in das der Abwasserzweckverband Goldene Aue insgesamt 578.000 Euro investiert, abgeschlossen sein. 50 Einwohner mehr sind dann an die zentrale Kläranlage angeschlossen.