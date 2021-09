Katja Mitteldorf aus Nordhausen bleibt Vizechefin der Landtagsfraktion der Linken

Nordhausen. Südharzerin ist jetzt auch stellvertretende parlamentarische Geschäftsführerin und damit im Ältestenrat des Thüringer Landtages.

Die Nordhäuser Politikerin Katja Mitteldorf (Linke) wurde als stellvertretende Vorsitzende ihrer Landtagsfraktion bestätigt. Überdies wählte sie ihre Fraktion bei einer Klausur in Oberhof zur stellvertretenden parlamentarischen Geschäftsführerin. Damit ist die erst 36-Jährige nun auch im Ältestenrat vertreten und künftig stärker in die parlamentarischen Abläufe eingebunden. Die Südharzerin erhielt das beste Ergebnis bei der Wahl zur Stellvertreterin. Zunächst vor allem als kulturpolitische Sprecherin aktiv, hat sie sich nach ihrer Direktwahl in Nordhausen zu einer namhaften Landespolitikerin mit Gewicht in ihrer Partei entwickelt.